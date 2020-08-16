復古控必收！Bulgari、Cartier美洲豹　盤點六款精品迷你腕錶

在手錶的世界裡，除了設計風格，尺寸也很重要！大錶徑能輕鬆營造運動率性，迷你小尺寸的手錶則有獨特的復古仕女魅力，如果你也正在尋找一款為穿搭細節畫龍點睛的精緻小錶，本篇就帶你認識這項2020年的最新手錶趨勢：

Bulgari 寶格麗

Bulgari Serpenti Seduttori系列手錶

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Claire 美麗佳人 Official（@marieclairetw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 下午 7:40 張貼

向來以亮麗外型讓人著迷，2020年初推出一款市面上最微型、專為蛇型錶殼量身訂製的陀飛輪機芯，是最為小而美的系列錶款，也讓系列尺寸與材質變化齊全的Serpenti Seduttori再次成為時髦話題。

Boucheron 寶詩龍

Boucheron Reflet系列手錶

在 Instagram 查看這則貼文 Boucheron（@boucheron）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 10 日 上午 7:56 張貼

矩形錶殼上獨特的Godron直線刻紋一路延伸至錶盤，搭配微弧鏡面，錶冠再點綴蛋面切割藍寶石，方中帶圓的細節，是藉此捕捉光線變化的巧思。有趣的是，每一款手錶背後都會刻上「Je ne sonne que les heures heureuses」（我只細數快樂的時光），對著錶面玻璃呼氣，就能顯現隱藏其中的芳登廣場立柱圖案，都是Boucheron的浪漫時間哲學。

Cartier 卡地亞

Panthère de Cartier美洲豹系列手錶

在 Instagram 查看這則貼文 Cartier Official（@cartier）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 上午 9:00 張貼

Panthere de Cartier美洲豹系列手錶可說是集復古、經典、時髦於一身，以自1980年代即推出，現代版本強化了日常防水功能之外，其靈感來自豹的腳印、具高低交錯結構的金屬鍊帶細節也更為耐用流暢，多種錶徑尺寸與半金、全金、鑲鑽、豹紋、格紋...等材質圖紋變化，與各種穿搭風格都match。

加碼看2020年最新款 Maillon de Cartier

在 Instagram 查看這則貼文 Cartier Official（@cartier）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 上午 9:00 張貼

全新 Maillon de Cartier 腕錶是Cartier目前品牌旗下最迷你尺寸面盤的手錶，體機雖然小卻風格玩味十足：六角形錶盤、斜面錶耳、長方形鍊節，以獨到的編列方式，將手錶功能與珠寶手鍊裝飾結合為一。

Fendi

Forever Fendi系列手錶

在 Instagram 查看這則貼文 Fendi（@fendi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 上午 5:07 張貼

​將品牌經典的FF Logo融入手錶鍊帶設計，Forever Fendi系列手錶推出全新迷你尺寸，除了更貼合亞洲女孩的纖細手腕，典雅復古的風格特色讓人心動，另外也有珍珠母貝、鑽石等不同變化，為文青卷氣更添變化！​

Hermès

Nantucket系列手錶

愛馬仕推出Nantucket系列腕錶史上最小尺寸！原創的錨鍊圖騰貫穿錶殼和錶盤設計主題，而延續自面盤圖案的錯落鑲鑽錶框，加點恰到好處的微奢感也很迷人。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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