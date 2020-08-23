坎達兒珍娜夏天最愛7款單品　套用「長褲」造型公式，晉升火辣酷妹

出身Kardashian家族的Kendall Jenner（坎達兒·珍娜）自小便備受矚目，不僅有著超優良基因，在成為時尚圈的愛寵後更吸引大票粉絲，視她為新一代IT Girl指標。今日，就讓我們透過Kendall Jenner的街拍照，解析Kendall Jenner平時都如何穿出吸睛的OOTD：

細肩帶背心

夏天時女孩必備的消暑單品絕對是細肩帶背心莫屬，然而Kendall Jenner也不例外，時常身著細肩帶背心趴趴走！款式選擇除了以細肩取代寬肩，襯出性感鎖骨與肩線，下身則多以高腰長褲拉長身形比例，但天生長腿的Kendall Jenner偶而也會穿上低腰長褲，展現另一番魅力。

無袖連身衣

在歐美盛行已久的Bobysuit今年終於正式在台灣掀起一波熱潮！雖然在穿脫的便利性上並未獲得多數女孩喜愛，但連身剪裁卻可將身形曲線完美襯托，達到極致性感效果。在這，不知道女孩們有沒有注意到，當細肩帶上衣配短褲時，整體看起來和搭配長褲的組合相較起來就顯得隨性許多，因此，選擇一件長褲反而能巧妙平衡這份休閒感。

絲綢背心

但要比起最佳涼感單品選，觸感滑順又帶光澤感的絲綢背心才是真正的王道！除了簡約素色款外，也有緄上蕾絲邊的「睡衣風」背心，又甚至小洋裝，使穿著多了一股撫媚氣息。造型上Kendall Jenner選擇與個性女孩的皮革長褲、迷你短裙、豹紋罩衫做為搭配，藉此突顯個人態度。

緊身小洋裝

在私服造型中，便可看出Kendall Jenner有多麽喜愛貼身剪裁的服裝，尤其到了夏天，一件緊身洋裝踩上高跟或是休閒鞋，即帶出百分百性感女人味！當然，在這之前一定要好好鍛煉身體肌肉，畢竟這種超級貼胸貼臀的小洋裝，只要有一點贅肉或是小肚子皆原形畢露。

一字領上衣

又一個同樣深得許多台灣女孩心的單品出現，那就是一字領上衣！從最初第一樣細肩帶背心到現在的一字領上衣，不難發現Kendall Jenner對可襯托自身身材與性感火辣這類的服飾情有獨鍾，而露出鎖骨線的一字領上衣當然也是其中一個。造型上Kendall Jenner還不忘配戴上頸鍊或是綁上絲巾，提升整體時髦度。

塗鴉T-Shirt

大家的衣櫥中一定都有T-Shirt這樣單品，但每個人喜歡的版型和樣式都不一樣，像是Kendall Jenner就特別喜歡寬鬆版型的塗鴉T-Shirt，尤其是黑底加上鮮明圖印的更是她的心頭愛，由此可見Kendall Jenner除了擁有性感這個代名詞，也是位不折不扣的酷妹。

運動服裝

運動服不僅限於健身時穿著，你也可以將它和日常衣著混搭，打造出舒適又不失個人態度的時髦裝扮。好比Kendall Jenner將短版緊身T-Shirt搭配Legging，並採上一雙拖鞋、戴上一副橢圓墨鏡，使風格遊走在休閒與復古間。又或者將運動長褲塞進靴子，提升幹練時髦度！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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