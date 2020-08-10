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安格斯12星座一周運勢8/10-8/16　金牛有加薪運、雙子幸運關鍵字「睡飽」

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牡羊　3.21~4.20

高溫也高壓的夏日八月天裡，羊座得打起精神來，把手頭上負責的工作內容，依規劃順序完成，雖然時間窘迫，但如果挑著做、跳著做，最後很可能會把原本單純的事物搞砸。感情戀愛運勢略有起伏，這陣子專注力都在工作上，以致有情人的感情冰至如歸，兩人之間的距離愈愈遠，需要靠主動的一方設法翻轉劣勢。

金牛　4.21~5.20

這週牛座處於馬不停蹄的忙碌之中，暫且還看不到盡頭，不過對牛座來說算是好事一樁，至少不必面對各種尷尬的人際壓力，最近的你工作愈忙愈旺，你的付出很快能從升職或加薪中獲得肯定，也會讓你更有動力向目標前進！感情上的熱度就大大遜色，這陣子的你追上了工作進度但感情方面進度卻是大幅落後啊！

雙子　5.21~6.20

所有雙子朋友都要記住這週的幸運關鍵字「睡飽」！在金星的簇擁下，本週可說是你的運勢起飛期，工作上精力充沛，能有很好的表現，即使遇到棘手特急件，也能拿出腎上腺素使出大絕招；感情在多方陪伴、出遊下，也十分如意順暢！只是好運的前提就是讓自己每天都有充足的睡眠，能睡飽才有體力心想事成喔。

巨蟹　6.21~7.21

金星陣守在蟹座的本命宮位中，意味著最近的蟹座可能有被愛沖昏頭的跡象，感情像坐雲霄飛車，也許某些驚喜彩蛋要日後才會知道；工作上如果有重大決策，還是暫且擱置，在感性面的觸發下，很容易作出事後會後悔的決定，不如先緩緩，此時可運用蟹座專業領域上的經驗為工作開創新局。

獅子　7.22~8.22

獅座這週工作運勢可望繳出一張亮眼成績單，就算被交付有點難度的任務，也能在你鍥而不捨的執行下得到收穫，表現能令長官青睞，此時也是你中暑、勞累的高峰期，全力拼工作之餘，也要好好顧身體，以免各種病毒侵門踏戶。戀愛運有升溫趨勢，夏日的夜晚會是進行約會、告白的黃金期唷！

處女　8.23~9.22

處女座工作與往常一樣緊湊、忙碌，不同的是在金星的帶領下，本週與人溝通的機會大增，也剛好考驗處女座社交、交際的手腕，此時身邊的友人都是你的貴人，但能不能為你帶來好運氣，就要端看你的社交技巧。戀愛運佳，可以找適當的時機表達心意；而還只在交往初期的處女座，此時千萬不可太過急切。

天秤　9.23~10.22

這週天秤運勢只能用「扶搖直上」來形容，工作效率提升，在長官的肯定下也會讓秤座更認真投入在喜愛的工作領域中。感情上則可能出現戲劇化的變數，原本無庸置疑的事卻出現疑慮，有對象的，該重新花一點時間好好檢視兩人相處的關係。單身的天秤座，宜好好把握最後的機會，多多跟異性聯絡互動。

天蠍　10.23~11.22

天蠍座本週在人際圈中互動頻繁，完全跳脫蠍子悶騷又被動的古怪個性，透過環境轉換，最近的你將能大量結識與你志同道合的朋友，這些朋友們將為日後工作埋下了很有趣的種子，單身者此時也是遇見對象的大好時機，可託朋友認識、傳達心意，好運當前可千萬別想太多唷~有對象者，與其生悶氣，倒不如好好溝通，也許能因禍得福種下感情的因果。

射手　11.23~12.21

本週對射手來說會是相當綺麗的一週，單身者容易遇見你的知音，身邊與你要好的閨密死黨，很可能在此時轉換身分，成了你的情人，一切就是這麼臉紅又心跳。只是此時的你要加倍小心處理與朋友之間的各種借款，最近的你會是發生金錢糾紛高危險時段，任何大筆消費都最好先好好想想。

摩羯　12.22~1.19

摩羯這週就算放慢了腳步想過得悠哉一點，但工作還是沒能放過你，新任務的降臨將讓你繃緊神經進入戰備位置，接下來將走入工作事務繁雜的時期，一個不留神就會出現失誤，讓你感到壓力重重。情人或心上人會是你此時的心靈解藥，覺得困惑迷惘，不妨找對方聊聊，就算不能得到解套的靈感，也能在相處中建立交情。

水瓶　1.20~2.18

金星將為水瓶開啟接下來一連串的好運，特別在職場上，有機會逢凶化吉，將小人轉為貴人，認真的態度令人激賞，如果是自己創業的人，業績和人氣也會蒸蒸日上。唯獨感情上進入小小亂流，單身的水瓶座雖然渴望愛情，但還沒有準備好要安定下來，還需要時間醞釀感覺。至於有伴的，感情持續走穩。

雙魚　2.19~3.20

雙魚本週事業宮位有太陽照入，工作滿檔，不斷湧現的任務與各種突發情況將讓你手足無措，此時愈冷靜愈能主導時間，若過於慌亂，就註定成為在後面苦苦追趕時間的人，從容表現將能有驚無險。這時在戀愛運上雙魚將有滿滿的熱情，單身者好機會就在眼前，為了真命天子（女）不妨努力打造浪漫氛圍的約會。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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