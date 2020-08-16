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第二季熱搜女性單品TOP 10！Nike百摺短裙最搶手、1萬7聯名口罩也上榜

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不知覺2020年又過了一半，時尚搜尋網Lyst也統整了年度第二季Q2熱搜商品，接下來就讓我們一一揭曉在女性類別中，第十名到第一名分別獎落誰家：

Nike Court Victory Tennis Skirt

持續因新冠肺炎疫情影響，運動品牌Nike不但在本季成為熱搜排行第一名品牌，打敗所有精品大牌，多樣舒適的居家服和運動服裝更成為不分男女都在購買的「日常單品」，而第十名的網球百褶短裙便是其中之一；網球這項運動不僅巧妙達到安全社交間距，平時將這件短裙和T-Shirt或是帽Tee搭配都也相當青春俏麗，難怪成為女孩們的搶手貨。

H&M Puff-Sleeved Cotton Dress

澎澎公主袖加上A字型裙擺，這件染上芭比粉、出自H&M環保系列的洋裝，就是今夏女孩心中必入手的夢幻系單品！然而從這或許就可發現，優雅又帶點歐式復古氛圍的設計，正穩站女性潮流的高峰期。此外，另一個受歡迎的主因則要歸功於前面所提及的「澎澎公主袖＋A字型裙擺」，不但巧妙遮藏了女孩最在意的手臂肉，如此版型幾乎是任何身形甚至孕婦都可輕鬆駕馭。

Missoma x Lucy Williams Gold Chunky Entwine Hoops

奪得第八名寶座的便是英國輕珠寶品牌Missoma和挪威時尚指標Lucy Williams共同合作推出的聯名系列金耳環。相互交疊的雙圈設計，以中尺寸大小帶出華麗且霸氣的美感。由此可見，女孩們對於珠寶的需求與喜愛正在年年增生，簡單一對耳環便可替造型妝點上迷人魅力。

The Frankie Shop Eva Sleeveless T-Shirt

知道該如何透過服裝來增添氣場嗎？此時，拿出你的墊肩西裝外套便可立即提升！然而，美國小眾品牌The Frankie Shop的設計師團隊或許就是看上這點，特別在這個夏季推出一件加有墊肩款的無袖上衣，立馬吸引英國歌手Rita Ora的目光，時常身穿它走上街，甚至Mytheresa的採購經理Tiffany Hsu也對它愛不釋手，因此就這麼帶動了這股「夏天裡的墊肩上衣」風潮。

Prada Nylon Gabardine Shorts

倘若你是位Prada粉絲，一定知道品牌最為著名的就是尼龍製的系列商品，不僅質地輕盈，和平日穿著搭配也顯得率性又不失潮流態度。如今，Prada便以鬆緊束口尼龍短褲奪下第六名，雖然樣式簡單，但或許那小小的三角Logo標幟就足以證明它的價值與時髦度。

Cult Gaia Serita Dress

美國小眾品牌Cult Gaia不但包包鞋子熱賣，各式充滿女人味的服裝也同樣深得多人芳心，而名列第五名的洋裝更證明了此事；腰側挖空的超性感Serita Dress洋裝，不但有著極為性感的剪裁，魚尾裙擺更將身形曲線完美勾勒而出，尤其在英國超模Rosie Huntington-Whiteley、和法國時尚指標Camille Charrière釋出穿搭照後，更瘋狂引起網民們的詢問與熱搜，由此再次見證名人/網紅的帶貨實力。

Calvin Klein Bralette

你聽過穿什麼牌子的內衣內褲會使你的性感度大大提升嗎？那就是印有Calvin Klein Logo的內衣內褲！一向以極簡俐落風格為主設計的Calvin Klein，在各個商品支線都有良好的銷售成績，當中又由內衣最受男女顧客喜愛，而第四名的胸墊肩帶內衣除了可作為寬鬆T-Shirt的襯底，也可直接穿上它做健身運動，可見居家服依然在這波新冠肺炎疫情中處在重要地位。

Loewe Basket Bag

說到夏天必備的單品，一定少不了充滿度假氣息的竹編包。雖然今年暑假全球民眾少了出國遊玩這個選項，但消費者依然不忘替自己添入符合時節的商品，藉以滿足慾望需求，而Loewe的竹編手提肩背包便是女孩們心心念念的夏季IT Bag！簡約的外型搭上高質感的咖啡色小牛皮，無論哪一年拿出來再背都不顯過時。

Marine Serre X R-Pur Face Mask

從第一季的銷售榜單便可看出，新冠肺炎疫情對時尚市場有多麼巨大的影響—不但改變了過往消費者購買商品時的動機，甚至連帶牽動考量因素；以往歐美人士對於口罩的配戴遠遠比不上亞洲，但在這波疫情影響下，擁有口罩就宛如成了世界富翁般，因此，就算在貴的口罩消費者也甘願砸下重金，而Marine Serre在2019年秋冬系列與專門製造口罩的法國公司R-PUR攜手推出訂價約NT$17,250的聯名口罩正是最佳的驗證例子。

Birkenstock Arizona Double Strap Sandals

夏天除了要穿上洋裝、揹上一顆竹編包，也要踩上一雙涼鞋才算是完整夏日行頭！然而或許多數女孩也這麼認為，便讓Birkenstock勃肯鞋奪下第一名寶座。除了品牌強調的舒適與耐走，拖鞋式的設計更增添了穿脫時的便利性，就算外型顯得相當中性陽剛，也擋不住勃肯鞋的魅力。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Lyst 2020, 精品
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