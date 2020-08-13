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金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

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《便利店新星》即將迎來結局，劇情是越演越甜！清純活力又霸氣性感的金裕貞，更是散發著讓人難以招架的魅力～但最吸引小編注意的，是金裕貞那甜如蜜的笑容魔力，可把大賢（池昌旭飾）偷心偷得超徹底！

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

這甜到不行的笑顏，柔軟的珊瑚唇色自然就發揮很大的助攻效果！而她在劇中所使用的偷心唇膏，正是蘭芝的水漾超膜潤唇凍。

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

金裕貞《便利店新星》唇膏：蘭芝 水漾超膜潤唇凍 #No.3 怦然亮橘，NT$800

金裕貞就是靠它在《便利店新星》中收服大賢這個暖男友！之中含有蘭芝晚安唇膜專利成分，和豐富的乳木果油精華，滋潤度十足且保濕續航力也五顆星滿分，幾乎媲美護唇膏。

劇中金裕貞用的色號則為＃No.3怦然亮橘。自然又顯白的珊瑚橘，黃皮人也能駕馭！上唇後絲毫沒有螢光感，不會讓牙齒看起來黃黃的。

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

而柔潤的質地帶著透明感，單擦能很巧妙地幫唇色添一抹紅潤血色；疊擦顯色力也足夠，是女孩創造脫單桃花唇的神隊友！

想複製金裕貞的笑甜魅力，在七夕前順利脫單～編輯也推薦可以帶上這幾款相似色唇膏唷！

金裕貞唇色激似款1：心機星魅蜜光圈唇膏 寶石限定追色 ＃女皇彩鑽OR303，NT$980

星魅誘光唇膏征服日妞，是櫻花妹最愛的水潤感唇膏！質地無敵柔順，並添加多種保濕美容油，讓唇膏保濕之餘更撫平唇紋，會越擦越上癮！

今夏限定新色為唇膏添加絕美寶石光澤，而＃OR303優雅的珊瑚橙色更是讓編輯忍不住天天擦！上唇後是剛剛好的知性女人味，沒有攻擊性，顯嫩也顯白。

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

金裕貞唇色激似款2：BOBBI BROWN 晶鑽桂馥潤色護唇膏 # BAREMELON裸粉橘，NT$1250

﻿BB潤唇膏網友一面倒好評，是款實力派的潤唇膏！柔潤質地一抹爆水，同時又有著優秀的顯色力，可以當作打底的保濕護唇膏，也能單擦變欠激吻的水潤嘟嘟唇。

貼心的是，系列潤唇膏多達七色可供女孩選擇！從無色透明款，到唇色蒼白需要補血的寶寶粉紅色，或是黃肌擦能明亮肌膚的珊瑚色，都能找到。

# BAREMELON裸粉橘是素顏必備！上唇後是三分甜的柔嫩珊瑚紅，但比起純粹的粉色潤唇膏自然很多，不螢光也不顯牙齒黃，連編輯也默默回購到第三支了呢！

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

金裕貞唇色激似款3：肌膚之鑰 奢華訂製粉漾潤唇膏 #03蜜橙珊瑚，NT$1300﻿

沙漠乾唇救星！肌膚之鑰這款潤唇膏就像是在幫唇肌做頂級SPA。先是透過乳木果油、紅花油、摩洛哥堅果油等保濕成分來養護雙唇，再搭配上水潤絲滑的質地、淡雅香氣和夢幻般的粉嫩包裝，讓視覺、嗅覺、觸覺都擁有療癒享受！

三款春天粉漾的新色，又以 #03蜜橙珊瑚最不挑人百搭！水亮剔透的粉嫩中帶點蜜橘色，散發著剛剛好的嬌嫩少女感。這般柔唇是美到心坎裡，直男絕對招架不住！

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

▲#櫻花裸粉、#01玫瑰花苞粉、#02薄荷莓紅、#03蜜橙珊瑚。

金裕貞唇色激似款4：歐舒丹 果漾夾心護唇膏 #02玫瑰裸粉，NT$880

﻿歐舒丹今夏超可愛，首度推出果汁做的護唇膏！新唇膏有著雙層夾心設計，外層潤色；內層則包覆著維他命夾心滋養配方，柔滑潤澤的質地不單增氣色，更撫平唇紋，為唇肌帶來長效保濕效果。

#02玫瑰裸粉，在鮭魚橙色調中交織玫瑰的紅潤感，是東方女生好駕馭的裸色唇膏。

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

金裕貞唇色激似款5：蘭蔻 絕對閃耀水蜜光潤唇膏 ＃010甜橙泡泡糖，NT$1100

這顏值美的過分！冰晶藍色的鏡面包裝拿在手上超仙氣，而系列顏色帶著沁涼與透明度，上唇後有著十分自然的潤色效果。

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

晶瑩剔透的唇妝有著豐盈感，特別適合偽素顏、茶藝妝。色號上，官網限量獨賣的＃010甜橙泡泡糖千萬別錯過！就像是一杯沁涼的橘子汽水，散發著清爽又元氣滿滿的陽光氣息，擦完秒變人見人愛的可愛美少女！

▲金裕貞唇膏。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈、翻攝自sbsdrama.official、《便利店新星》截圖、BOBBI BROWN、歐舒丹

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

金裕貞, 便利店新星, 唇膏, 唇色, 口紅
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