凱特、裘莉戴過的時尚口罩搶光　防疫兼做慈善

▲凱特上周連2日戴約600元的Amaia碎花口罩，引起搶購風潮。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

名人的帶貨能力驚人，就連一小片布口罩也能引發搶購，上周英國王子妃凱特接連兩日戴童裝品牌Amaia碎花口罩亮相，官網上口罩瞬間搶購一空，品牌公布需3周備貨；另一超夯口罩是安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在加州購物時戴的潮牌Off-White口罩，雖然一個約3,000元不便宜，依然被時尚迷搶購一空。

▲威廉王子與凱特以身作則，戴上口罩保護自己也保護他人。（圖／路透社）

▲若能維持社交距離時，威廉王子與凱特才會拿下口罩。（圖／路透社）



新冠肺炎疫情依然嚴峻，威廉王子與凱特以身作則，若公開亮相不能保持社交距離，口罩一定戴緊緊，做好保護自己也愛護他人的示範。凱特所戴的碎花口罩尤其受矚目，出自她經常光顧的英國童裝品牌Amaia的設計，品牌特別選用知名的Liberty印花布料製作，3成收益將捐給英國保健署（NHS），但目前須等3周待品牌補貨。

▲Amaia選用知名的Liberty布料製作花卉口罩，左為凱特款式，單個約600元。（圖／翻攝Amaia官網）

安潔莉娜裘莉日前被目擊現身加州購物，她也乖乖戴上口罩防疫，而她的黑色口罩上有大大的雙箭頭Logo，讓人一眼認出是Off-White的設計，本來就炙手可熱的口罩經過她一戴，立刻賣光。兩款歐美超夯口罩均非醫療級口罩，但可洗滌重複佩戴，在新冠肺炎疫情未歇的此時，成為生活必備品。

▲安潔莉娜裘莉日前在加州購物，戴上Off-White約3,000元口罩引起矚目。（圖／CFP）



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