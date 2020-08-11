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金秀賢、徐睿知都愛寶寶皂香！特搜5同款布料噴霧　躺歐巴懷裡夢想成真

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《雖然是精神病但沒關係》迎來結局，劇情越到後期越是虐，讓人深深入坑出不來！不過這也讓金秀賢＆徐睿知兩人頻繁的攻佔韓國熱搜榜，男女主角的妝容、穿搭、配件等等，都讓粉絲忍不住get同款呀！

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

好比說，第五集高文英借住鋼太家時，鋼太家中櫃上擺放的香氛噴霧，就被眼尖的網友熱搜出來！

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

且讓人覺得格外細膩的是，鋼太在劇中是選用了衣物芳香噴霧，而非香水，這樣是更加的貼合角色形象，溫暖乾淨、沒有侵略性的治癒系男主。

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

兩款香氣又分別是藍瓶的清爽寶寶皂香，和紫瓶的櫻桃泡泡糖香。真的不誇張，金秀賢同款香是一上架就立馬被掃光，韓國各地斷貨ING！不過現在想入手的女孩～不用找代購，台灣就能買到啦！

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

#Celluver 淨化衣物香氛噴霧，NT$230

Celluver是2018年由兩位韓國歐爸所創立的品牌。結合香氣以及保濕效果，既降低酒精刺鼻感，又有著淨化衣物與瞬間去除異味的好處，不用擔心汗氣＋香水會混合出可怕的怪味，讓香氣自然地留在衣服上，更像是沐浴後自帶乾淨舒服的體香。

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

炎熱夏天絕對香水太濃郁、不喜歡？沒關係，編輯也為大家帶來幾款布料香氛噴霧推薦，有它們在，同樣可以擁有金秀賢歐爸那般清新的香氣唷！

香氛噴霧1：Jo Malone 布料噴霧 檸檬之水/風中亞麻布 175ml，NT$2700

Jo Malone不只香水大受歡迎，這款檸檬之水噴霧也是粉絲必收的香氛好物！活潑的青檸香氣，能為悶熱的夏日帶來涼爽、活力的好心情，不只可以噴灑在布料和毛巾上，也能當作空間的芳香噴霧，或是噴在枕巾上、棉被中，讓睡眠更舒適放鬆。

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

「風中亞麻布」則讓布料充滿薰衣草的芳香，暖暖的溫溫的，讓人感到心曠神怡。

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

香氛噴霧2：W.Dressroom 抗菌持久香氛噴霧 NO.97 四月棉500ml，NT$369

W.Dressroom是韓國有名的居家香水品牌，擄獲了BTS、姜丹尼爾等眾多韓星的心！系列香氛主打不含酒精成份，不會傷害肌膚與衣料品，也能作為空間香氛來噴。

其中，最熱賣的NO.97快買來送給另一半（或爸爸～）！聞起來就像是剛洗完衣服，陽光曬過那種乾淨、整潔的氣息。沒有過頭的存在感，香調也十分中性耐聞，男生女生都適合、會愛上！

香氛噴霧3：The Laudress 衣物香氛噴霧 125ml，NT$480

這系列噴霧無毒性且抗菌，能去除難聞的氣味並清新氣息。香調上也有非常多款可做選擇，好比說經典款香氣就帶有甜美的麝香、伊蘭伊蘭、柑橘，和些許的鼠尾草香味，女孩夏天單穿這縷香氣就很自然迷人。

男生則不妨選擇運動款香氣，簡單清新運動鞋、運動衣、運動提袋…等各種衣物，不讓皺眉異味壞了男神形象。

香氛噴霧4：Laundrin朗德林 香水系列芳香噴霧 370ml，NT$220

擔心香水香味太刺鼻，但又不想身上只剩體味汗味？朗德林是以香水為概念量身打造的衣物保養品牌。針對不能水洗的衣料品、香菸等殘留異味，都能有一噴改善及抗菌，同時散發著最舒服放鬆，沒有攻擊性的清新氣息。

編輯夏日首推NO.7！開場香氣是清爽的佛手柑、檸檬皮，緊接著由紫羅蘭、鈴蘭、橙花帶出輕盈花香，最後由溫暖的伊蘭、檀香和琥珀做收尾，整體上是微甜香氣，像是綠色海洋一般的清新香調。

香氛噴霧5：CHU 戀愛能量香氛噴霧 100ml，NT$129

是少女體香！新登場的CHU戀愛能量香氛，以甜美活力的粉紅色系，來營造戀愛少女的羞甜感，並透過清新的蘋果、柑橘香，和浪漫的玫瑰、茉莉、鈴蘭，交織出迷人的微甜花果香。

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

香氛噴霧共有兩款香調，粉紅泡泡糖透過玫瑰、佛手柑、香草等香氣，來展現戀愛中悸動、羞澀意象；相比之下，甜蜜舒芙蕾就更像是戀愛中的少女，以柑橘、鈴蘭、茉莉花、雪松交織的溫甜氣息，就像是被男友寵上天，洋溢著幸福氛圍。

▲金秀賢香氛噴霧。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／Celluver提供、翻攝自tvN 드라마(Drama)、Netflix《雖然是精神病但沒關係》截圖、CHU戀愛能量香氛、collinsandhayes.co.uk

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

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關鍵字：

金秀賢, 香氛噴霧, 香氛, 徐睿知, 雖然是精神病但沒關係
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