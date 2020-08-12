迪麗熱巴「微濕捲髮」引熱議！漣漪燙、泡麵頭3個變化款　任何髮質都能駕馭

迪麗熱巴近日出席LV春夏21男裝秀，不僅帥氣又時髦的褲裝引微博熱議，帶點微濕感的捲髮髮型，更是讓人直呼超浪漫性感，再次戀愛了！

可別小看熱巴這款「微濕捲髮」唷！它其實比想像中好駕馭很多，搭配上不同的編髮造型更是可甜可鹹，可以說是這個春夏最不能錯過的捲髮髮型。髮型關鍵在於捲度偏小但是不密，遠看就像是瀑布傾瀉而下一般。

髮尾做上層次打薄，這樣會讓視覺聚焦在臉蛋上，一來凸顯五官精緻，二來如果頭型窄又扁的人，或是臉長看起來較成熟的人，也可以靠它潤飾，讓頭型更為飽滿，整個人更元氣有個性。

妝容上若搭配著英氣感細眉和眼尾上挑眼線，整個人又A又颯、氣場十足，還有種霸氣總裁的味道（誤）！

而換上溫柔系的韓妝和瀏海，復古感覺就會多一點。散發著非常軟萌可愛的氣息，就像是小動物一般讓人想抱進懷裡秀綿綿～

在 Instagram 查看這則貼文 차홍아르더 청담점 청담동미용실 전해님（@haenimini）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 上午 6:23 張貼

打理上也十分容易，早上起床搭配髮品，隨性的由下往上稍微抓鬆捲度，就能速速出門。如果怕熱，或是時間更匆忙，也可以盤成包子頭，稍微抓出左右兩側碎髮後，浪漫氣質的髮型就完成囉！

在 Instagram 查看這則貼文 헤어 컨설턴트 꼼나나 루이쌤（@louis0387）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 下午 8:36 張貼

除了迪麗熱巴這款「微濕捲髮」引爆網友討論，以下編輯也為大家帶來3款延伸捲髮範本推薦，同樣是這個春夏不能錯過的流行捲度，讓我們一起看看吧！

變化款1：漣漪燙

漣漪燙捲顧名思義是在頭髮的表層燙捲，讓捲度像是淺淺的水波漣漪紋路。這樣的燙髮方式對於髮量多、短髮人來說又特別適用，燙表層就有很棒的蓬鬆效果。

在 Instagram 查看這則貼文 차홍아르더 청담점 송채영（@songch_y）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 15 日 上午 2:14 張貼

>> 可以看髮型師示範唷！

在 Instagram 查看這則貼文 인우쌤청담동미용실 르솝 히피펌 복구펌 에어펌 빌드펌（@inwooxx）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 24 日 上午 12:23 張貼

變化款2：泡麵捲

泡麵捲的捲度，幾乎是所有髮型中最小、最密集的了！比起羊毛捲來說，它的捲度又多了一些質感，復古韻味中多了點時尚厭世氣息，因此很適合單眼皮的東方女生，或是細軟髮量少的女孩挑戰。

在 Instagram 查看這則貼文 차홍아르더 청담점 송채영（@songch_y）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 6 日 上午 4:40 張貼

染上棕色系的頭髮，和淡淡柔柔的茶藝妝，散發著文青細膩的氣質氛圍。

在 Instagram 查看這則貼文 차홍아르더 도산점 실장 강건호 긴머리웨이브 긴머리펌（@ardor.064）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 7 日 下午 5:50 張貼

變化款3：雲朵燙

雲朵燙流行熱度不減，也是韓妞最愛的捲度！捲度大又飽滿，規律的一層接著一層，染上蜜糖棕髮色，更給人仙女般的浪漫感覺。

在 Instagram 查看這則貼文 차홍아르더 도산점 실장 강건호 긴머리웨이브 긴머리펌（@ardor.064）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 2:42 張貼

且雲朵燙和夏天的穿搭也很合拍唷！穿上小碎花洋裝、蕾絲上衣，就像是初戀少女般讓人怦然心動，甜美到不行！

在 Instagram 查看這則貼文 차홍아르더 도산점 실장 강건호 긴머리웨이브 긴머리펌（@ardor.064）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 下午 6:59 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠Dear-迪丽热巴、＠嘉行迪丽热巴工作室

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