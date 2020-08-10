史努比連番茄醬也能聯名！躺巨型蛋包飯耍萌　三款限定瓶身想全收

編輯／Emily 圖／翻攝自snoopy.co.jp、asahi.com、okaimono-snoopy.jp

《PEANUTS》漫畫今年70周年，主角史努比的周邊商品不斷推出，還和許多品牌合作聯名系列，這次居然和知名醬料亨氏（Heinz）番茄醬合作，讓呆萌史努比躍上醬料瓶，可愛造型融化粉絲的心，同時身為史努比粉和番茄醬控根本無法抗拒，只能乖乖打開錢包。

亨氏（Heinz）是番茄醬的龍頭品牌，在餐廳經常看到它的身影，吃薯條、漢堡時總要狂擠一大坨，可口的醬料讓食物吃起來風味更佳，倒立的醬料瓶更是他們的特色，擠起來方便又順手。這次和超人氣史努比合作，推出期間限定的醬料瓶，超Q瓶身讓人好想收藏。

在 Instagram 查看這則貼文 ハインツ日本株式会社（@heinzjapan）分享的貼文 於 PST 2016 年 3月 月 10 日 下午 7:36 張貼

史努比與亨氏番茄醬的聯名系列有三款造型，第一款是戴著番茄帽的史努比跟糊塗塌客，拿著湯匙準備享用蛋包飯，第二款是史努比從大番茄裡探出頭，第三款則是史努比躺在巨型蛋包飯裡，三款圖案都萌翻，難以抉擇到想全包。這系列售價260日圓（約台幣72元），目前已經可以在日本超市買到。

喜歡史努比小物的話，也可以看看一款超萌的「史努比面紙筒」，這個面紙筒做成細長的圓筒狀，乍看像個隨身杯，修長的形狀比一般面紙盒輕巧，只要將面紙捲起來放入就能抽取，完全不佔空間，這系列有白、粉紅、黃、灰、藍五種不同顏色，每款都有不同插畫圖案。面紙筒售價770日圓（約台幣213元）。

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