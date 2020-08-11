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「解構帆布鞋」新增夢幻糖果粉、Tiffany藍　懶女孩也能一秒潮爆！

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記者王則絲／台北報導

藝人吳建豪主理品牌xVESSEL所推出夯遍潮流圈的「G.O.P. Lows」解構帆布鞋，包含天王周杰倫、五月天阿信、余文樂⋯⋯都曾親身示範，後來接續推出了G.O.P. Lows的Slip On穆勒拖鞋款式，也頗受潮人們喜愛，然而近日更加碼推出了全新配色ALL PINK與ALL BLUE，專為少女打造的甜甜粉色和Tiffany Blue特別可愛活力，女孩們這次真的必搶！

▲xvessel穆勒鞋款新色。（圖／翻攝自官網）

▲「G.O.P. Lows」解構帆布鞋Slip On系列推出少女新色。（圖／翻攝自IG@xvessel_official、xVESSEL官網，以下同）

從xVESSEL經典「解構帆布鞋」演變而來的Slip On系列，保留了原先的鞋底拼接、抽鬚破壞風元素，唯一改變是以少了腳後跟包覆的穆勒鞋款式呈現，連襪子都不需另外搭配，赤腳踏進Slip On一秒成為街頭潮男／女，最適合懶人們入手。

這次「G.O.P. Slip On」系列在夏天為大家帶來了應景的糖果粉色與Tiffany藍全新配色，甜而不膩的粉色就像是草莓冰淇淋一樣，帶來可愛俏皮的氛圍，卻又不會閃亮到難以駕馭，而之所以會以「ALL PINK」為名正是因為不只是鞋面，此番就連鞋底也一起染上同色系。

▲xvessel穆勒鞋款新色。（圖／翻攝自官網）

▲xvessel穆勒鞋款新色。（圖／翻攝自官網）

▲xvessel穆勒鞋款新色。（圖／翻攝自官網）

另一雙Tiffany Blue的Sliip On則是散發滿滿的清爽氣息，同樣以同色系貫穿整雙鞋款，男生、女生都能輕鬆駕馭，本次兩款全新配色似乎是專門為女孩們設計，又潮又可愛的風格令人超心動！兩雙新色鞋款已於官網上正式上線，定價為美金209元（約台幣6,140元）。

▲xvessel穆勒鞋款新色。（圖／翻攝自官網）

▲xvessel穆勒鞋款新色。（圖／翻攝自官網）

▲xVESSEL「G.O.P. Slip On」美金209元（約台幣6,140元）。

不需繫鞋帶、一套就能穿上的懶人鞋人人都愛，美式街頭品牌VANS也有一雙經典鞋款「Slip On」，近期VANS與《辛普森家庭》聯名推出一系列商品，其中也包括印上了滿版辛普森人物的Slip On的鞋款，可愛又兼具潮流韻味，同樣也非常吸睛。

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關鍵字：

xVESSEL, 吳建豪, 穆勒鞋, 解構帆布鞋, Slip On, 拖鞋, Tiffany Blue
fashion.net

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