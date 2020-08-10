「保濕效果不打折」關鍵竟是洗臉！日本專家的清潔6大建議

▲想做好有效的保濕護理，先學會正確洗臉。(圖／翻攝IG@aoihamada、@94_j.a）

編輯／Amanda

想擁有好肌膚，就要先做好保濕，但你知道嗎？洗臉有沒有洗對竟跟保濕效果有關！日本皮膚科醫師提醒，洗臉時使用的清潔品和方式不正確的話，容易造成過度清潔，破壞肌膚油水平衡，後續用再多保養品效果都會大打折扣，所以想要做好有效的保濕護理，先從把臉洗對開始。

1.依膚質、妝容濃淡來挑選潔顏品



卸妝清潔產品要依照個人膚質和當天膚況、妝容濃淡等狀況挑選合適的款式來使用，不同質地、種類的洗面乳功效和適用膚質也都不同，像是凝膠質地的洗面乳比較適合油性肌；含有牛奶成份的洗面乳可幫助滋潤肌膚，更適合偏乾肌膚。另外像是肌膚較敏弱的人，可使用更溫和、保濕力也強的氨基酸洗面乳。

▲洗臉洗太久容易過度清潔。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



2.清潔時間勿過長



清潔力較強的卸妝、洗面產品，在清潔同時也會帶走肌膚水分，別以為清潔越久越乾淨，要留意清潔時間勿過長，以免過度清潔，反而造成肌膚負擔或傷害。

3.不必太在意泡沫粗細



很多人會在意洗面乳的泡沫是否細緻，但其實不論泡沫是粗的或細緻對清潔來說都沒有太大影響，只要是泡沫就有清潔力。

▲充分洗泡再洗臉可降低界面活性劑對肌膚的影響。(圖／翻攝IG@ahc.official）



4.起泡後再上臉



洗面乳要先充分洗泡後再抹上臉開始清潔，能幫助降低界面活性劑對肌膚的影響。

5.別再淋浴時順便洗臉



有些人習慣在淋浴時順便洗臉，但這樣做很容易讓肌膚變差，因為淋浴時的水溫和水壓都比較高，會造成皮膚負擔，還會使得肌膚變乾燥、鬆弛。

▲ 洗臉水溫最好略低於體溫。(圖／翻攝IG@ahc.official）

6.洗臉水溫要略低於體溫



洗臉時的最佳水溫是比體溫略低的34～36度，過熱的水溫會帶走過多皮脂膜，使肌膚變得乾燥。

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