fb ig video ETtoday search mobile

「保濕效果不打折」關鍵竟是洗臉！日本專家的清潔6大建議

>

▲▼保濕關鍵是洗臉！專家給清潔6建議。（圖／翻攝IG）

▲想做好有效的保濕護理，先學會正確洗臉。(圖／翻攝IG@aoihamada、@94_j.a）

編輯／Amanda　

想擁有好肌膚，就要先做好保濕，但你知道嗎？洗臉有沒有洗對竟跟保濕效果有關！日本皮膚科醫師提醒，洗臉時使用的清潔品和方式不正確的話，容易造成過度清潔，破壞肌膚油水平衡，後續用再多保養品效果都會大打折扣，所以想要做好有效的保濕護理，先從把臉洗對開始。

1.依膚質、妝容濃淡來挑選潔顏品

卸妝清潔產品要依照個人膚質和當天膚況、妝容濃淡等狀況挑選合適的款式來使用，不同質地、種類的洗面乳功效和適用膚質也都不同，像是凝膠質地的洗面乳比較適合油性肌；含有牛奶成份的洗面乳可幫助滋潤肌膚，更適合偏乾肌膚。另外像是肌膚較敏弱的人，可使用更溫和、保濕力也強的氨基酸洗面乳。

▲▼保濕關鍵是洗臉！專家給清潔6建議。（圖／翻攝IG）

▲洗臉洗太久容易過度清潔。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

2.清潔時間勿過長

清潔力較強的卸妝、洗面產品，在清潔同時也會帶走肌膚水分，別以為清潔越久越乾淨，要留意清潔時間勿過長，以免過度清潔，反而造成肌膚負擔或傷害。

3.不必太在意泡沫粗細

很多人會在意洗面乳的泡沫是否細緻，但其實不論泡沫是粗的或細緻對清潔來說都沒有太大影響，只要是泡沫就有清潔力。

▲▼保濕關鍵是洗臉！專家給清潔6建議。（圖／翻攝IG）

▲充分洗泡再洗臉可降低界面活性劑對肌膚的影響。(圖／翻攝IG@ahc.official）

4.起泡後再上臉

洗面乳要先充分洗泡後再抹上臉開始清潔，能幫助降低界面活性劑對肌膚的影響。

5.別再淋浴時順便洗臉

有些人習慣在淋浴時順便洗臉，但這樣做很容易讓肌膚變差，因為淋浴時的水溫和水壓都比較高，會造成皮膚負擔，還會使得肌膚變乾燥、鬆弛。

▲▼保濕關鍵是洗臉！專家給清潔6建議。（圖／翻攝IG）

▲ 洗臉水溫最好略低於體溫。(圖／翻攝IG@ahc.official）

6.洗臉水溫要略低於體溫

洗臉時的最佳水溫是比體溫略低的34～36度，過熱的水溫會帶走過多皮脂膜，使肌膚變得乾燥。

►洗臉跟美白有關？皮膚科醫師教正確4步驟　第一步超多人都忽略

►夏日亂洗臉，小心出油更嚴重！正確潔顏6步驟詳解

►「日本第一美魔女」水谷雅子52歲逆齡神顏！每日必做9個保養習慣

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 洗臉, 卸妝, 潔顏, 皮膚科醫師, 醫生, 專家, 建議, 提點, 保濕
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie挑戰下衣失蹤最短極限！逆天美腿長到超出鏡頭

Jennie挑戰下衣失蹤最短極限！逆天美腿長到超出鏡頭

超簡單「一週整理法」每天只要15分鐘！輕鬆斷捨離擁有簡約生活

超簡單「一週整理法」每天只要15分鐘！輕鬆斷捨離擁有簡約生活

奧斯塔羅12星座一周運勢0810-0816　牡羊五星滿分、天蠍省點錢避免月底吃土

奧斯塔羅12星座一周運勢0810-0816　牡羊五星滿分、天蠍省點錢避免月底吃土

《三十而已》貴婦大合照有玄機　拎380萬元柏金包就能C位出道 關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗 「冰雪女王鬱金香」讓你化身艾莎！藍白配色仙氣爆棚　七夕收到最心動 徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 拒當無理之徒！社交上別做這5件令人翻白眼的事 團購瘋搶的「涼感衛生棉」12包超低價499元！舒服透氣　用過再也不換別牌 2020秋季「紅眼妝」正夯！甜梅、莓紅、赤茶打造最美模樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面