又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　牛仔褲掛鴨子、螢光眼鏡超燒腦

記者王蓁蓁 / 綜合報導

就在前幾天剛落幕的LV男裝大秀，吳亦凡（Kris）在秀上身背2公尺卡通充氣娃娃的穿搭，依然在社群話題不斷，身為爆款製造機的他，不只是LV全球品牌代言人，深受品牌們喜愛的他，更在前陣子攜手Gentle Monster推出聯名系列「Gentle Wu」，吳亦凡作為話題不斷的行走時尚雜誌，在IG上的穿搭也是眾人注目的焦點，穿戴的各式單品更是讓廣大時尚迷們都追求「Kirs 同款」。



率性牛仔就以可愛小物點綴



簡單的NIGO x Virgil Abloh LV²聯名logo衛衣搭配牛仔褲，擅長將街頭潮流與時尚精品混搭的吳亦凡，不只搶在上市前就先背上了LV²聯名系列話題度最高的SOFT TRUNK，還用超可愛的鴨子零錢包點綴整體穿搭，鴨子身上也以塗鴉的方式寫上了「LV made」，吳亦凡這一身穿搭可以說是充滿亮點。

▲成為整體穿搭亮點的可愛鴨子零錢卡片包，NT$20,300。（圖／翻攝吳亦凡官方微博）



▲NIGO x Virgil Abloh LV²聯名系列SOFT TRUNK，NT$138,000。（圖／翻攝品牌官網）

懶人必備套裝穿搭



吳亦凡身穿同樣是NIGO x Virgil Abloh LV²聯名的牛仔系列套裝，近年高燒不退的套裝系列，非常適合睡過頭匆忙出門的潮人們，隨便搭個飾品、配件怎麼穿搭都時髦。

▲果然是吳亦凡，在鏡子前隨手拍拍也是大長腿。LV²聯名系列 GIANT DAMIER WAVES MONOGRAM 牛仔外套，NT$91,000、牛仔褲NT$54,500 ; DAMIER GEANT WAVE MONOGRAM 遮陽帽，NT$25,700 ; LV COSY 平底涼鞋，NT$33,400。（圖／翻攝吳亦凡官方微博）

時尚螢光潮流



眾所皆知吳亦凡熱愛各種配件：墨鏡、帽子、手套、包包，更擅長將不同品牌的飾品混搭，也因此Gentle Monster與吳亦凡攜手的全新聯名系列Gentle Wu，迎來了廣大潮迷們的迴響。品牌發布當天，吳亦凡以近幾年流行的螢光色作為主視覺，一頭亮眼的草綠髮色增加Ｚ世代的怪奇感，不斷疊加的項鍊既前衛又時尚。

▲Gentle Wu系列 GW 004 01，約NT$8020。（圖／翻攝吳亦凡官方Instagram）



百搭飾品各種穿搭都搶眼



吳亦凡以全白的T恤穿搭，搭配搶眼的寶格麗B.zero1系列珠寶以及OCTO鏤空腕錶，教大家即便是簡單穿搭也可以亮點滿滿。



▲寶格麗B.zero1 戒指，NT$233,200、耳環NT$179,000 ; OCTO FINISSIMO 腕錶，NT$803,000。（圖／翻攝寶格麗官方微博）



近期成為吳亦凡心頭好的飾品，便是LV Wood系列的耳環及戒指，不論是襯衫還是大衣，幾乎可以看見他穿搭在許多場合裡，可見經典百搭的飾品在穿搭中的重要性，熱愛街頭高單混搭的他，hip-hop必備的Chain Links也是彰顯他嘻哈歌手身份不可或缺的。

在 Instagram 查看這則貼文 Galaxy Fanfan（@kriswu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 下午 10:17 張貼

▲LV Wood 戒指，NT$15,100、耳環，NT$10,800 ; CHAIN LINKS PATCHES手鏈，NT$66,000。

▲LV Wood 戒指，NT$15,100、耳環，NT$10,800 ; CHAIN LINKS PATCHES 項鏈，NT$130,000、手鏈，NT$66,000 ; LA GRANDE BELLEZZA 太陽眼鏡，NT$17,900。（圖／翻攝吳亦凡官方微博）



▲LV Wood 戒指，NT$15,100、耳環，NT$10,800 ; CHAIN LINKS PATCHES 項鏈，NT$76,000。（圖／翻攝吳亦凡官方微博）

