fb ig video ETtoday search mobile

又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　牛仔褲掛鴨子、螢光眼鏡超燒腦

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

就在前幾天剛落幕的LV男裝大秀，吳亦凡（Kris）在秀上身背2公尺卡通充氣娃娃的穿搭，依然在社群話題不斷，身為爆款製造機的他，不只是LV全球品牌代言人，深受品牌們喜愛的他，更在前陣子攜手Gentle Monster推出聯名系列「Gentle Wu」，吳亦凡作為話題不斷的行走時尚雜誌，在IG上的穿搭也是眾人注目的焦點，穿戴的各式單品更是讓廣大時尚迷們都追求「Kirs 同款」。


率性牛仔就以可愛小物點綴

簡單的NIGO x Virgil Abloh LV²聯名logo衛衣搭配牛仔褲，擅長將街頭潮流與時尚精品混搭的吳亦凡，不只搶在上市前就先背上了LV²聯名系列話題度最高的SOFT TRUNK，還用超可愛的鴨子零錢包點綴整體穿搭，鴨子身上也以塗鴉的方式寫上了「LV made」，吳亦凡這一身穿搭可以說是充滿亮點。

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲成為整體穿搭亮點的可愛鴨子零錢卡片包，NT$20,300。（圖／翻攝吳亦凡官方微博）

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲NIGO x Virgil Abloh LV²聯名系列SOFT TRUNK，NT$138,000。（圖／翻攝品牌官網）

懶人必備套裝穿搭

吳亦凡身穿同樣是NIGO x Virgil Abloh LV²聯名的牛仔系列套裝，近年高燒不退的套裝系列，非常適合睡過頭匆忙出門的潮人們，隨便搭個飾品、配件怎麼穿搭都時髦。

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲果然是吳亦凡，在鏡子前隨手拍拍也是大長腿。LV²聯名系列 GIANT DAMIER WAVES MONOGRAM 牛仔外套，NT$91,000、牛仔褲NT$54,500 ; DAMIER GEANT WAVE MONOGRAM 遮陽帽，NT$25,700 ; LV COSY 平底涼鞋，NT$33,400。（圖／翻攝吳亦凡官方微博）

時尚螢光潮流

眾所皆知吳亦凡熱愛各種配件：墨鏡、帽子、手套、包包，更擅長將不同品牌的飾品混搭，也因此Gentle Monster與吳亦凡攜手的全新聯名系列Gentle Wu，迎來了廣大潮迷們的迴響。品牌發布當天，吳亦凡以近幾年流行的螢光色作為主視覺，一頭亮眼的草綠髮色增加Ｚ世代的怪奇感，不斷疊加的項鍊既前衛又時尚。

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦。（圖／記者王蓁蓁攝）▲Gentle Wu系列 GW 004 01，約NT$8020。（圖／翻攝吳亦凡官方Instagram）


百搭飾品各種穿搭都搶眼

吳亦凡以全白的T恤穿搭，搭配搶眼的寶格麗B.zero1系列珠寶以及OCTO鏤空腕錶，教大家即便是簡單穿搭也可以亮點滿滿。

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲寶格麗B.zero1 戒指，NT$233,200、耳環NT$179,000 ; OCTO FINISSIMO 腕錶，NT$803,000。（圖／翻攝寶格麗官方微博）


近期成為吳亦凡心頭好的飾品，便是LV Wood系列的耳環及戒指，不論是襯衫還是大衣，幾乎可以看見他穿搭在許多場合裡，可見經典百搭的飾品在穿搭中的重要性，熱愛街頭高單混搭的他，hip-hop必備的Chain Links也是彰顯他嘻哈歌手身份不可或缺的。

▲LV Wood 戒指，NT$15,100、耳環，NT$10,800 ; CHAIN LINKS PATCHES手鏈，NT$66,000。

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV Wood 戒指，NT$15,100、耳環，NT$10,800 ; CHAIN LINKS PATCHES 項鏈，NT$130,000、手鏈，NT$66,000 ; LA GRANDE BELLEZZA 太陽眼鏡，NT$17,900。（圖／翻攝吳亦凡官方微博）

▲又要Sold out！吳亦凡穿過就變爆款　潮鴨掛牛仔褲、螢光眼鏡都超燒腦。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲LV Wood 戒指，NT$15,100、耳環，NT$10,800 ; CHAIN LINKS PATCHES 項鏈，NT$76,000。（圖／翻攝吳亦凡官方微博）
 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

吳亦凡, LV, Gentle Monster, Gentle Wu
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

睡不著有解！日本名醫教你「4個方式」輕鬆入眠又不累

睡不著有解！日本名醫教你「4個方式」輕鬆入眠又不累

楊丞琳隔10年親手剪掉長髮　向粉絲喊話：「丞哥回來了！」

楊丞琳隔10年親手剪掉長髮　向粉絲喊話：「丞哥回來了！」

專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大 又一亞裔女孩嫁入摩納哥皇室！校園戀情修成正果成傳奇王妃外孫媳婦 BALENCIAGA七夕沙漏包真的寫上「我愛你」！遭陸網友酸：土到極致 迪麗熱巴最新造型尺度逼人！　吊帶裙「胸下開洞」纖腰長腿齊發 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 Jennie挑戰下衣失蹤最短極限！逆天美腿長到超出鏡頭 最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面