申敏兒自導自演形象片！超復古「爆炸頭」穿RV鑽扣跟鞋大跳熱舞　

▲申敏兒自導自演Roger Vivier秋冬形象影片大跳熱舞。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星申敏兒除了演員身份，近期又有新角色，身兼Roger Vivier品牌大使的她，此次自導自演品牌秋冬形象影片，以 「A Vivier Love Story」 為主題，不僅在影片中大展舞蹈實力，親自指導拍攝過程也讓粉絲大呼：「被演員耽誤的導演。」

▲Roger Vivier品牌大使申敏兒親自製作秋冬形象片，更大展舞蹈實力。（圖／品牌提供）

Roger Vivier秋冬系列以Hotel Vivier為主題，打造奢華與街頭融合的多元設計，全新形象短片由創意總監Gherardo Felloni發想、品牌大使申敏兒製作、自導自演而成 A Vivier Love Story。短片中不光展示品牌2020秋冬新品，並以懷舊和現代以及奶奶、孫女等對比角色，呈現不同角度的愛意。

▲孫女與奶奶換上Hotel Vivier粉色羊毛緞面鑽扣拖鞋，NT$57,900；I Love Vivier 珍珠鑽扣跟鞋NT$43,000。（圖／品牌提供）

畫面一開頭，孫女輕巧溜進奶奶房間，並找到抽屜裡奶奶珍藏的Roger Vivier珍珠鑽扣跟鞋，隨著南韓著名歌手Pearl Sister 60年代的「First Love」歌聲漸強，申敏兒以復古紅色華麗洋裝登場，細膩還原時代的爆炸頭髮型和造型，配合燈光灑落，申敏兒換上亮片洋裝搭配紅色漆皮跟靴，衣著完美包覆身線，短裙下修長美腿藏不住。對於此次拍攝，申敏兒親自指導拍攝過程，始終抱持導演夢的她也表示：「將心中想過的畫面拍攝化成真非常有趣，這次的經歷更對我來說是一大挑戰。」