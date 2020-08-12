《美少女戰士》變身器掛包包、神杖能當筆！全部不到200元粉絲快收

編輯／Emily 圖／翻攝自bpnavi.jp、p-bandai.jp

《美少女戰士》是很多女孩的童年回憶，原本今年要上映的《美少女戰士永恆篇劇場版》因為疫情延期，不過劇場版的一番賞系列九月將於日本登場，華麗閃亮的變身器、手杖變成各種小物，唯美造型讓粉絲們超心動，豪華獎品又要讓人抽到剁手。

A賞是《美少女戰士》「SUPER S變身器」造型胸針懷錶，長翅膀的金色愛心造型超美，中間鑲了華麗桃紅色寶石，打開是彩色絢爛錶面，還附上吊飾可以掛在包包上，夢幻度滿分，有了它彷彿能變身月光仙子。超難得到的「最後賞」也是變身器胸針懷錶，但是顏色是更質感的玫瑰金。

B、C賞是大型浴巾，粉紅、紫色兩款印上不同圖案，從月野兔、火星、金星到天王星、冥王星等水手服戰士全員角色都有，大家換掉水手制服，改穿小禮服浪漫感十足。

D賞把卡通裡的「月光萬花筒神杖」做成原子筆，白色翅膀造型搭配金色裝飾非常亮眼，就是一支迷你版小手杖，打開蓋子又能寫字，同時兼具美觀跟實用性。

E賞是貓咪露娜造型的收納包，薰衣草紫色的毛茸茸外層超可愛，還做出露娜的貓耳和招牌半月標誌，拿來裝化妝品、票卡等雜物都很適合。

F、G賞分別是鑰匙圈和資料夾組，都有十個角色造型，每一款都使用角色的代表色設計，讓人想集滿全部。

H賞是小透明壓克力人形立牌，高度約7-10公分，有多達二十款造型，分別是制服版本和小禮服版本，擺在房間一定很可愛。

一番賞系列9月8日會於日本登場，一抽680日圓（約台幣188元）。喜歡《美少女戰士》系列商品的話，日本美妝品牌CheerBeaute旗下的Miracle Romance先前就出過多款《美少女戰士》「變身器粉盒」，這次又要推出2021最新版本，同樣以「R代月亮水晶胸針」造型設計，銀色立體花邊加上彩色寶石超閃耀，打開裡面的粉餅也有浮雕花紋，非常精緻。這款目前開放預訂，今年12月才會發送，價格15,000日圓（約台幣4,160元）。





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