女孩筆記！保濕噴霧3用法　即刻降溫與曬後鎮定

2020年氣候變得更加炎熱，加上需要戴口罩，對於夏日保濕、鎮定肌膚有更即時的需求，可以兼具多元保養功能的純露花水、保濕噴霧變得相當實用，是夏天必備的保濕救星，以下將來帶來4款產品推薦：

1.OUI ORGANIC唯有機純露花水

唯有機Oui Organic是艾莉絲所創辦的有機保養品牌，其中經典的「OUI ORGANIC純露花水」為100%天然蒸餾萃取而成，有機成分高達98%，且全程於法國製造。純露花水可取代化妝水於妝前或妝後直接噴灑於臉部，或以化妝棉濕敷於臉部，緊緻毛孔同時達到深度補水修護；也可以作為除毛鎮靜及頭皮保養，平衡油脂分泌。

3款純露花水，2020年推出100ml可隨身攜帶的版本，原料萃取自1000片以上的頂級「大馬士革玫瑰花瓣」、溫和舒緩的「有機真正薰衣草」及具安撫鎮定力量的「有機香葉天竺葵」。

玫瑰純露花水：緊緻毛孔同時補水修護，曬後使用可舒緩鎮靜。

薰衣草純露花水：有效平衡油脂分泌，清潔皮膚並緊緻毛孔。

天竺葵純露花水：有效舒緩修復肌膚，舒緩曬後肌膚與蚊蟲叮咬處，調理敏感不穩膚況。

2.Melvita蜜葳特 玫瑰花粹

蜜葳特的玫瑰花粹因蘊含高效活性與高濃度的精油分子，可同時為肌膚補水、鎖水，2020年推出全新隨行限定版100ml，全新升級微霧感噴頭設計，只需按壓噴頭一次便可補充全臉水分，非常適合炎熱夏季隨身攜帶，可運用於以下3大保養方法：

1.舒緩冷氣房乾燥緊繃

冷氣房進進出出，外加上班族長時間處於冷氣循環的環境下，也容易為肌膚帶來乾燥刺激的不良影響，乾燥缺水時使用，為肌膚帶來保濕，舒緩冷氣房的乾燥緊繃、搔癢敏感的不適感。

2. 在外快速補妝定妝

再完美的妝容遇上夏日高溫，依舊抵擋不了出油脫妝困擾，於補妝時先將玫瑰花粹噴灑美妝蛋或化妝海綿上至微濕潤狀態，再輕輕將臉上浮粉等脫妝部位擦拭清理後，重新補上彩妝，再噴灑於全臉定妝，使妝感更加服貼。

3. 曬後降溫鎮定不適

夏天從事戶外活動曝曬於陽光下容易缺水曬傷，方便隨時為全身肌膚與髮絲補充水分，於曬後使用能快速降溫、鎮定肌膚，減緩曬後肌膚乾燥紅腫不適

3.雅漾活泉水

2020年正好是雅漾30周年，特別限量推出精美30周年紀念瓶，雅漾最經典、熱銷超過百萬瓶的活泉水，也是舒緩肌膚的好幫手，活泉水在南法山區經過多年的淨化淬鍊，含鈣鎂2:1等豐富礦物質，並富含了關鍵成份「活泉舒緩因子Aqua Dolomiae」，能夠有效舒緩安定肌膚敏感不適、濕潤肌膚維持水嫩狀態，幫助肌膚提升防護力。

不論是日曬後、運動後、補妝前、定妝時、刮鬍/除毛、寶寶換尿布時，都能隨時舒緩，保濕修護超有感。

4.KISSME平衡補水噴霧

有感台灣溫熱潮濕氣候，肌膚易出油泛紅、悶黏脫妝，不易維持肌膚清新舒適；KISSME與日方伊勢半推出全新輕盈植萃保養「KISSME平衡系列」，新品平衡補水噴霧即能幫助肌膚深層保濕、舒緩並調理肌膚。

添加日方獨有紅花萃酵液與洋甘菊、牡丹根、甘草根精華，舒緩並調理皮脂膜，適合夏天有效減緩肌膚泛紅不適。

特殊霧化噴頭設計，讓水珠更為細緻，輕輕一噴及能方便快速均勻補水。溫和無添加香料、無酒精、無Paraben防腐劑、無色素、無礦物油，敏弱肌膚也可安心使用。

2020保濕噴霧、保濕花水價目表

唯有機 玫瑰/薰衣草/天竺葵純露花水200ml／NT$1,250；100ml／N$T750

蜜葳特 玫瑰花粹 200ml／NT$1,180；100ml／NT$650

雅漾 舒護活泉水（30周年紀念版）300ml，特惠價NT$459（原價NT$650）

KISSME平衡補水噴霧75mL，NT$890

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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