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挑染大勢年！網友熱推Jennie瀏海染　3個範本女孩必須嘗試

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▲挑染 。（圖／翻攝自IG@LISA、JENNIE）

2020年可說是挑染大勢年，在年初的時候，韓劇《梨泰院CLASS》女主角金多美，就以一頭超酷的漸層漂染造型，成為大家的討論焦點和仿效範本。今年韓國天團Blackpink以新歌《How You Like That》回歸，成員們的造型及髮型更是備受矚目，其中人稱人間香奈兒的Jennie新髮型瀏海染成為大家的話題！陸續也越來越多歐美明星、韓星、KOL等人，開啟了局部挑染的風潮，以下就來向大家推薦，2020年必須嘗試的挑染範本：

1.瀏海挑染

因為Blackpink Jennie而備受注目的瀏海挑染，以黑金兩大對比色彩結合的大膽挑染造型，一眼就成為眾人焦點，同時還帶有修飾臉型的作用，相當有個性。且瀏海染也有很大變化空間，本來已漂染過的髮色可隨意上任何顯眼顏色，就如Jennie變換成了粉紅配黑色的混搭，相當百變。

 

瀏海挑染現在在韓國和歐美相當受歡迎，不少名人女星如：Twice、維密天使們都換上了，Irene Kim也做了湖水綠色調的瀏海染，撞上黑色短髮看起來個性十足。

2.耳圈挑染

2020挑染趨勢，必推Jennie瀏海染和耳圈染，快跟上女團這波局部染潮流！

不敢嘗試瀏海挑染這個直接大膽的風格，那就試試低調但依舊亮眼的耳圈染吧！在日本大熱的頭髮趨勢就是耳圈染，靈感來自女生撩頭髮的瞬間，把耳後頭髮染成對比顏色，讓這個撩人的動作可顯露出與眾不同的髮色及心機。

2020挑染趨勢，必推Jennie瀏海染和耳圈染，快跟上女團這波局部染潮流！

挑染位置在鬢角處或耳後頭髪的位置，放髮的時候低調可看，綁起馬尾則可以明顯看到髮色有明顯的變化和層次。可以嘗試對比色明顯的顏色，視覺上特別出彩。

3.漸層布丁染

2020挑染趨勢，必推Jennie瀏海染和耳圈染，快跟上女團這波局部染潮流！

也就是《梨泰院CLASS》女主角的經典造型，在耳側高度位置，漂染上對比漸層色彩，這種拼色設計即使長了新頭髮出來也不用擔心，不論頭髮怎麼留也不怕布丁頭來擾亂。不論你是短髮、長髮都適合，也不需要整頭漂髮。就連Blackpink Lisa也換上此造型！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 染髮, 挑染, 髮色, 髮型
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