2020好用卸妝品10品牌推薦！卸得乾淨還有滑嫩觸感　任何膚質都適合

對於有化妝的人來說，每天回家後好好「卸妝」是最重要課題，不殘妝、卸得乾淨是基本，最好還要用起來舒服、卸完讓膚質乾淨之餘還很柔嫩，以下推薦2020年好用卸妝品，不管你是什麼膚質都能最適合的卸妝。

植村秀柚子精萃潔顏油

「柚子精萃潔顏油」以源自日本江戶時代傳統、深具放鬆舒緩效果的柚子浴為靈感，選用來自日本高知的純淨柚子品種，透過高科技萃取富含檸檬酸及維他命C的柚子精華，幫助淨化並針對毛孔粗大加強，還能恢復明亮肌膚。

還有多達 91%的植萃成份，包含薰衣草、檸檬皮等9種精油複方，搭配植村秀的高速乳化科技，遇水即乳化，按摩溶解彩妝後直接大量清水沖淨，輕鬆帶走肌膚髒東西妝，在迷人柚子香氣中恢復潔淨清爽。品牌特別建議對油水失衡導致的出油、毛孔、痘痘的膚質也能使用。

德國AB潔顏藍乳

德國頂級抗老品牌Augustinus Bader奥古斯汀·巴德（簡稱德國AB），自2018年創立以來一直憑著藍乳霜、藍潤霜與藍體霜三樣產品走天下。2020年8月終於再推出品牌第四項產品–德國AB潔顏藍乳。

凝乳型清爽質地當中，同樣加入品牌創辦人鑽研30多年的獨家專利–TFC8®（生肌激活因子），能快速修護肌膚，煥活人體沉睡肌膚的年輕健康狀態。搭配安全高效的天然植粹，全面深層淨化、卸除淡妝並潔淨毛孔髒污，洗卸合一非常萬用，同時也讓後續保養吸收更有效率，從清潔就開始抗老第一步。

尼爾氏NYR乳香緊緻卸妝潔顏凝膏

英國有機保養Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，首度推出專為「熟齡肌膚」設計的清潔商品，在凝膏中添加永續栽種於阿曼的頂級乳香，幫助提升肌膚緊緻並放鬆肌肉緊繃，加上帶有香甜氣味與木質香氣使人更深度放鬆，在卸妝潔顏同時透過悠長深沉的深呼吸，以吸嗅的方式感受乳香的力量。

乳香緊緻卸妝潔顏凝膏，透過凝膠、調理油、乳狀三重質地轉換，完整卸除彩妝並清潔肌膚。

BeautyMaker活泉淨潤高效卸妝水

身兼知名彩妝師與BeautyMaker產品研發總監的Kevin老師自從發現國際專櫃使用的全新卸妝配方「Micellar」後，就發誓一定要放在BeautyMaker卸妝系列。Micellar和過去傳統卸妝水配方相比，清潔力更好，又不會帶走過多的油脂與保護，使用後舒適性大大提升。同時加入以法國布列塔尼海泉水與西葫蘆籽氨基酸結合成的專利保養成分Ocaline，搭配天然燕麥、玻尿酸、神經酼胺等等，卸妝時不帶走過多油脂，讓肌膚摸起來更為滑嫩Q彈。

ORBIS澄淨卸妝露EX夏日限定版

ORBIS明星產品「澄淨卸妝露EX」，連續蟬聯18年品牌熱賣第一名，由此可知它有多受歡迎！2020年夏天再度推出植萃限定版茜空、日向，分別加入天然植萃配方應對夏日膚況，純淨粉色質地的「01茜空」富含不老果實之稱的藍靛果忍冬精華，卸妝後肌膚保濕柔嫩不緊繃。質地如柔和黃光的「02日向」則是含有能調理肌膚的黃柏精華，卸淨後油水平衡膚觸不粗糙。加上原有的30%保濕精華親水無油分配方，輕鬆在臉上推勻並快速卸除彩妝污垢，沖水時不需特別乳化，留下清爽舒適的淨嫩膚觸。

L:a Bruket溫柔眼唇卸妝保養油

適合所有膚質使用的溫柔純油配方，以蓖麻油、荷荷芭油為主要成份，輕柔去除眼部彩妝的同時，透過豐富的蓖麻油酸、omega-6&9、維生素E及礦物質，舒緩環境刺激帶來的不適感，並且滋養睫毛根部。

LAURA MERCIER蘿拉蜜思煥顏保養系列

煥顏保養系列鎖定基礎的卸妝清潔與保濕，全系列商品使用「煥顏複合精華」主打加強肌膚妝前所需的保濕度，幫助妝容完美服貼。2020年加入眼唇卸妝、臉部卸妝水及卸妝油3款新品

舒緩眼部卸妝液為溫和油水雙效配方，10 秒立即卸除眼部彩妝，添加以溫和舒緩聞名的藍色矢車菊，能緩解卸妝後眼周區塊，為下一次上妝做最好準備。煥顏高效潔膚水結合卸妝、清潔及保養功能，潔膚同時舒緩肌膚，一次解決全臉底妝、眼唇彩妝及髒汙。煥顏植萃潔顏油由包括辣木油在內的七種植物萃取油調和而成，能幫助有效清潔皮膚表層髒污及彩妝品，清潔後肌膚不緊繃，保有純淨、柔滑水潤觸感。

SUQQU煥顏卸眼唇露

之前就推出的SUQQU煥顏卸眼露雖然不是主力商品，卻也成為默默熱賣的SUQQU常態品。2020年更新產品包裝(從原本的方型罐改為更好拿取的圓形)與成份內容，卸妝力更強。同時兼顧舒適膚觸，守護肌膚滋潤。

植村秀全能奇蹟金萃潔顏慕斯

植村秀全新「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」，採用與全能奇蹟金萃潔顏油共通的明星成份-山茶花籽油，卓越保濕力讓肌膚洗後乾淨柔嫩、不緊繃。創新慕斯科技，使全能奇蹟金萃潔顏慕斯配方中的油質與乳化劑完美融合，化做羽毛般輕盈綿密的奶油霜慕斯質地，不需額外乳化，輕鬆就可帶走肌膚殘妝與髒汙，一次完成卸妝與洗顏，很適合只擦隔離霜、防曬乳或淡妝時使用。

RMK潔膚系列

RMK清潔類產品最有名的就是「潔膚凝霜」，過去以玫瑰香氣為主，2020年全新改版，一次推出清爽型、保濕型兩種質地。當中皆添加嚴選的甜杏仁油和澳洲堅果油，塗抹肌膚的瞬間，固狀的凝霜即刻轉化為液狀油的舒適質地，卸妝之餘也能守住肌膚潤澤。

保濕型是夢幻粉紅色

潔膚凝霜（保濕型）呈現絕美的粉紅色，除了共同的甜杏仁油和澳洲堅果油之外，更添加乳油木果、芒果奶油、西印度櫻桃菁華等美容成份，賦予潤澤的同時能柔軟肌膚。洗淨後，肌膚具有讓人情不自禁想觸摸的柔嫩彈潤感。香氣上以優雅清新的玫瑰香調搭配天然生薑的香辛調，淡雅香甜中帶有溫暖感。

清爽型是清爽薄荷藍

清爽型當中則加入了薄荷醇，洗顏時會有舒服清涼感，當中也含有乳油木果、芒果奶油、檸檬菁華等等美容成份，能調整肌理，洗淨後展現滿溢透明感的亮澤肌膚。味道更是特別的「藍檸檬（Blue Lemon）」香氛，據說是RMK總監個人特調的香氣，在清新的檸檬香調中添加檸檬草及尤加利的芬芳，聞起來很清新。

同時推出的潔顏新品還有RMK 雙效潔膚凝膠，一條可以同時卸妝+洗顏，還能溫和卸除老廢角質，潔膚洗淨後展現水嫩澄淨肌膚的雙效潔膚凝膠，洗淨後肌膚水嫩澄淨。

2020年好用卸妝推薦參考價錢

植村秀柚子精萃潔顏油150ml／NT$1,450；450ml／NT$3,650

德國AB潔顏藍乳100ml／NT$2,440

NYR尼爾氏香芬庭園乳香緊緻卸妝潔顏凝膏100g／NT$1,750

BeautyMaker活泉淨潤高效卸妝水300ml／NT$380

ORBIS澄淨卸妝露EX夏日限定版（#01茜空、#02日向）150ml／NT$620

L:a Bruket溫柔眼唇卸妝保養油 50ml／NT$1,150

LAURA MERCIER蘿拉蜜思舒緩眼部卸妝液100ml／NT$900

LAURA MERCIER蘿拉蜜思煥顏高效潔膚水200ml／NT$1,200

LAURA MERCIER蘿拉蜜思煥顏植萃潔顏油150ml／NT$1,300

SUQQU煥顏卸眼唇露100ml／NT$1,150

植村秀全能奇蹟金萃潔顏慕斯150ml／NT$1,450

RMK潔膚凝霜（保濕型）100g／NT$1,500

RMK潔膚凝霜（清爽型）100g／NT$1,500

RMK雙效潔膚凝膠140g／NT$1,100



Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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