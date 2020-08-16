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2020流行「小歐眉」到底怎麼畫？三點關鍵學起來

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眉毛畫得好，整個人的輪廓與精神都會不一樣！今年從美妝論壇《小紅書》樂烈討論，到韓國女星都在畫的眉型就是「小歐眉」，自然的眉峰最適合亞洲人臉型，一畫整個五官都變立體，絕對要學會。

小歐眉是什麼

今年流行的「小歐眉」就是介於歐美挑高眉峰與韓式平眉中間的眉型，自然的眉峰，加上根根分明的毛流，更能凸顯亞洲人的五官立體度，並且讓整體妝容看起來有精神又不失溫柔。

三大重點畫出小歐眉

這次《美麗佳人》就採訪了Bobbi Brown全球專業彩妝師小寶老師，傳授畫出小歐眉的三個重點。

1.先定位

要先定好「小歐眉」眉型，可以用眉筆當輔助。眉頭的位置對準鼻翼為起點、眉峰是在眼睛平視時「眼球外側」對上去的位置、眉尾則是從鼻翼延伸到眼尾再順著出去的位置。但記得眉尾要比眉頭高，才不會有壓眉感，這樣就能畫出眉毛上緣。

2.眉毛上緣有角度、下緣可以平一點

眉毛上緣帶有自然的眉峰角度，眉毛下緣就可以比較平著畫，這樣就可以讓小歐眉有兼具歐美眉毛與韓系眉毛的優點。

 3.眉頭毛流往上畫根根分明、眉尾往下畫自然梳順

畫眉頭時，先用眉筆由下往上畫，製造一根一根的毛流感，中後段可以比較大範圍的畫，營造像霧眉的感覺。最後，眉頭可以用染眉膏（手邊沒有染眉膏時，也可以用睫毛膏代替），一樣由下往上刷幾下，固定住毛流。

2020眉筆新品推薦

Bobbi Brown超防水極細眉筆

Bobbi Brown去年推出超防水斜角眉筆大受歡迎，2020年新增了3色。同時再推新品「超防水極細眉筆」，擁有極細筆頭，加上軟硬適中的筆芯，能輕鬆勾勒出精準毛流。

▲超防水極細眉筆和超防水斜角眉筆目前都有八色可選擇。

嬌蘭極濃密染眉梳

採用橡膠刷頭，有助於塑造眉型及均勻梳理眉毛，創造更自然的眉流效果。配方中以微纖維加上蜂蠟、棉花萃取物和維他命原B5，每次使用時都能畫出更濃密、更飽滿的眉毛。共有咖啡棕、深褐色兩色。

 Za旋轉眉筆

2020年8月熱銷商品「旋轉眉筆」以全新裸粉色系登場，宛如質感文具般精緻設計。旋轉式免削眉筆搭配眉刷便利設計，輕輕一轉就能使用，細圓頭筆芯能輕鬆勾勒細緻毛流，筆觸滑順顯色，再用眉刷梳整，使眉色與眉流更自然，持久不掉妝，絕對是此生必備的高CP值眉筆。共有GY951、BR611、BR631、BR771四色可選。

媚比琳宛若真眉柔霧塑型眉膠筆

每10秒賣一支的「宛若真眉霧塑型眉膠筆」再升級，雙頭設計加入專屬眉刷，一筆畫上完美眉型、刷出自然毛流，輕鬆擁有媲美天生美眉的自然蓬鬆感。還有新色焦糖棕、紅茶棕。一共六色的豐富色選，同步加上中文色號，選色更快速，包括：深茶棕BR-1、深灰棕BR-7、暖茶棕BR-2、楓糖棕BR-3、NEW焦糖棕BR-4、NEW紅茶棕BR-8，不管什麼髮色都能找到屬於自己的命定眉彩。

CLIO珂莉奧不斷電防水持色六角眉筆

2.5mm的特殊六角型極細筆頭，可以描繪精緻立體眉流，絕佳油蠟比例，顯色不結塊，極佳的防水效果，長效持久。有01深棕、02自然棕、03摩卡棕、05灰棕四色可依照髮色搭配，其中#05灰棕色更是一般髮色的百搭選擇。

2020眉筆新品推薦參考價錢

Bobbi Brown超防水極細眉筆（8色）0.07g，NT$1,100
嬌蘭極濃密染眉梳（2色），NT$1700
Za旋轉眉筆（4色）0.17g，NT$190
媚比琳新一代宛若真眉柔霧塑型眉膠筆（6色）0.2g，NT$290
CLIO珂莉奧不斷電防水持色六角眉筆（4色）0.08g，NT$450

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 彩妝, 眉妝, 眉筆, 小歐眉
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