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《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

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▲▼ 《二十不惑》經典金句引共鳴。（圖／翻攝自《二十不惑》微博）

▲《二十不惑》演出許多20+社會新鮮人心聲，引起廣大討論。（圖／翻攝《二十不惑》微博，以下同)

編輯 / Lily

繼陸劇《三十而已》，另一齣《二十不惑》也是熱度不減，內容講述同寢室性格各異的四位女孩，畢業後面臨工作、生活及感情難題，過程中有淚水也有感動，劇中許多台詞勾起20+女生共鳴，若你為現況感到困惑，拜讀以下金句絕對讓你茅塞頓開。

▲▼ 《二十不惑》經典金句引共鳴。（圖／翻攝自《二十不惑》微博）

「自信也好，自以為是也罷，試錯了是青春，試對了是長大！」

20+最大優勢就是青春，年輕時候就是要不斷嘗試，遇到挫折吃苦就當吃補，把錯誤當成經歷，寧可試錯，也不要不去嘗試。

▲▼ 《二十不惑》經典金句引共鳴。（圖／翻攝自《二十不惑》微博）

「我寧願撞南牆，我也想走我喜歡的路，做我喜歡的事！」

年輕人不知天高地厚，或許也是一種優勢，身上沒有包袱，想做的事情就拚了命的去試，那怕知道前方艱難，不一定會成功，也不要找一份自己沒興趣的工作，得過且過。

▲▼ 《二十不惑》經典金句引共鳴。（圖／翻攝自《二十不惑》微博）

「努力是奇蹟的別名，堅持努力，然後樂觀地等待，春天一定會來。」
努力不一定會成功，但是不努力，成功不一定會到來，別總是羨慕別人的成就，咬著牙努力撐過去，春天就在不遠處。

▲▼ 《二十不惑》經典金句引共鳴。（圖／翻攝自《二十不惑》微博）

「我們都是這個新世界的實習生，滿懷期待地想要給人留下美好的第一印象，溫柔的說一句『初次見面，請多關照』，可這陌生世界卻告誡我們「初次見面，你在這裡，微不足道。」

剛步入職場，小心翼翼面對各種考驗，即便有再多的不適應，也是成長的第一步，職場中的一切，都得靠經驗慢慢累積。

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關鍵字：

二十不惑, 金句
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