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男神許光漢公布最愛唇色　粉絲甜喊：「看到你我就買了」

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▲▼男神許光漢公布「最愛唇色」。（圖／品牌提供、翻攝自許光漢IG）

▲許光漢誘人美唇，魅力無法擋。（圖／翻攝自許光漢IG）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有被粉碎到嗎？日前男神許光漢在IG分享一支由他拍攝的Bobbi Brown蔓越莓色唇膏影片，討論度破表。本來就賣翻的迷戀輕吻唇膏，推出七夕必備的超可愛愛心塗鴉限量包裝，加上男神加持，粉絲直呼「看到你，我就買了」。

▲▼男神許光漢公布「最愛唇色」。（圖／品牌提供、翻攝自許光漢IG）

▲Bobbi Brown 迷戀吻唇膏，#蔓越莓夾心限量版，1,060元。

Bobbi Brown的迷戀輕吻唇膏自上市以來，台灣平均每小時售出兩支，尤其是Cranberry（蔓越莓）色最受歡迎。被網友譽為「最捨不得卸掉的唇色」，今年七夕推出愛心塗鴉限量版，請來許光漢拍攝影片加持，太慢下手絕對會斷貨。

▲▼蘭蔻七夕唇膏。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲蘭蔻 絕對完美唇膏 2020七夕限定版，1,200元。（圖／記者曾怡嘉攝）

蘭蔻七夕情人節推出最美唇膏，由法國工匠縫製的皮革管身，搭配金色燙印的法式浪漫情話，唇膏色選則將蘭蔻最具人氣的3款色號，分別是人間最美奶茶色#274、黃皮救星顯白胡蘿蔔色#196和行走的性感小櫻桃色#525，全新乳霜狀質地，保濕濃潤服貼雙唇。

▲▼七夕情人節唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 絲柔粉霧唇膏-情人節限定版，共2色，850元。

M‧A‧C「絲柔粉霧唇膏-情人節限定版」，精選銷售NO.1絲柔粉霧唇膏中兩大人氣暢銷色#Devoted To Chili 辣椒暖磚以及#Mull It Over焦糖蜜桃，將高冷酷黑的流線子彈換上一身高質感的啞光磨砂外殼，光拿在手上就令人心動不已。

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關鍵字：

七夕, 唇膏, 限定, 唇色, 許光漢
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