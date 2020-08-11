流汗脫妝能避免？定妝顯毛孔？彩妝師解答6大夏日底妝Q＆A

▲在炎熱夏季裡各種脫妝問題層出不窮。(圖／翻攝IG@romandyou)

記者張毓容／台北報導

在高溫悶熱的夏季裡，脫妝可說是許多人最困擾的頭號問題，出油、爆汗、浮粉樣樣來，而除了一般因油脫妝的情況外，該怎麼防範因流汗而脫妝？定妝後毛孔變得明顯？乾肌也會脫妝？以下關於脫妝的6種相關問題，快來看看日本專業彩妝師怎麼說。

▲對的上妝手法可以大幅降低脫妝機率。(圖／翻攝IG@3ce_official)



Q：防範脫妝的關鍵？



避免脫妝的第一步，粉底用量絕對不能多，還有上妝手法很重要！建議可以使用厚實的海綿或粉撲垂直拍打上妝，使粉底能均勻地融入肌膚，讓妝感更服貼、更吃妝。

Q：想避免因流汗脫妝？



在最容易出汗的臉部外圍使用有防水抗汗效果的安耐曬或防曬隔離霜代替底妝，後續再疊加上蜜粉。

▲容易出油的鼻翼可加強定妝，同時能幫助修飾毛孔。(圖／翻攝unsplash)



Q：如何預防鼻翼出油脫妝？



上完底妝後，用刷子沾取適量蜜粉在鼻翼或毛孔粗大位置打圈，不僅能定妝還能幫助修飾鼻翼處的泛紅問題。

Q：蜜粉定妝後顯毛孔該怎麼辦？



用蜜粉定妝後發現毛孔變得明顯，可以用乳霜來做急救處理。首先挖取乳霜在手上，用手指沾取適量以打圈的方式塗在浮粉位置，最後在用海綿或粉撲拍打按壓。

▲偏乾肌膚也會脫妝，補妝前可先用保濕噴霧幫肌膚補水。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)



Q：乾皮也會脫妝？該補油還是補水？



乾肌當然也會脫妝！原本乾性肌膚就容易因水分不足產生脫皮、起屑等問題，而悶熱的夏季容易出汗，更會加速水分流失，所以乾肌應該要先補水，用保濕噴霧或化妝水加強在乾燥部位，再補上一點乳液，待肌膚稍微吸收後再補妝。

Q：乾肌該怎麼定妝？



只在較容易脫妝的臉周、鼻翼兩側、鼻下、下巴等處局部使用蜜粉，或使用有成膜效果的定妝噴霧幫助固定底妝。

►日本專家教「不易脫妝的眉毛畫法」3步驟 第一步竟要用棉花棒



►新手必學！5個超實用的冷門化妝小技巧 唇妝多一步就能減齡



►底妝卡粉免重化！專業彩妝師Leslie教3大類型解救法＆預防小技巧