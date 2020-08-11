fb ig video ETtoday search mobile

流汗脫妝能避免？定妝顯毛孔？彩妝師解答6大夏日底妝Q＆A

>

▲▼日本彩妝師解答6大夏日底妝Q&A。（圖／翻攝ＩＧ）

▲在炎熱夏季裡各種脫妝問題層出不窮。(圖／翻攝IG@romandyou)

記者張毓容／台北報導

在高溫悶熱的夏季裡，脫妝可說是許多人最困擾的頭號問題，出油、爆汗、浮粉樣樣來，而除了一般因油脫妝的情況外，該怎麼防範因流汗而脫妝？定妝後毛孔變得明顯？乾肌也會脫妝？以下關於脫妝的6種相關問題，快來看看日本專業彩妝師怎麼說。

▲▼日本彩妝師解答6大夏日底妝Q&A。（圖／翻攝ＩＧ）

▲對的上妝手法可以大幅降低脫妝機率。(圖／翻攝IG@3ce_official)

Q：防範脫妝的關鍵？

避免脫妝的第一步，粉底用量絕對不能多，還有上妝手法很重要！建議可以使用厚實的海綿或粉撲垂直拍打上妝，使粉底能均勻地融入肌膚，讓妝感更服貼、更吃妝。

Q：想避免因流汗脫妝？

在最容易出汗的臉部外圍使用有防水抗汗效果的安耐曬或防曬隔離霜代替底妝，後續再疊加上蜜粉。

▲▼日本彩妝師解答6大夏日底妝Q&A。（圖／翻攝ＩＧ）

▲容易出油的鼻翼可加強定妝，同時能幫助修飾毛孔。(圖／翻攝unsplash)

Q：如何預防鼻翼出油脫妝？

上完底妝後，用刷子沾取適量蜜粉在鼻翼或毛孔粗大位置打圈，不僅能定妝還能幫助修飾鼻翼處的泛紅問題。

Q：蜜粉定妝後顯毛孔該怎麼辦？

用蜜粉定妝後發現毛孔變得明顯，可以用乳霜來做急救處理。首先挖取乳霜在手上，用手指沾取適量以打圈的方式塗在浮粉位置，最後在用海綿或粉撲拍打按壓。

▲▼日本彩妝師解答6大夏日底妝Q&A。（圖／翻攝ＩＧ）

▲偏乾肌膚也會脫妝，補妝前可先用保濕噴霧幫肌膚補水。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

Q：乾皮也會脫妝？該補油還是補水？

乾肌當然也會脫妝！原本乾性肌膚就容易因水分不足產生脫皮、起屑等問題，而悶熱的夏季容易出汗，更會加速水分流失，所以乾肌應該要先補水，用保濕噴霧或化妝水加強在乾燥部位，再補上一點乳液，待肌膚稍微吸收後再補妝。

Q：乾肌該怎麼定妝？

只在較容易脫妝的臉周、鼻翼兩側、鼻下、下巴等處局部使用蜜粉，或使用有成膜效果的定妝噴霧幫助固定底妝。

►日本專家教「不易脫妝的眉毛畫法」3步驟　第一步竟要用棉花棒

►新手必學！5個超實用的冷門化妝小技巧　唇妝多一步就能減齡

►底妝卡粉免重化！專業彩妝師Leslie教3大類型解救法＆預防小技巧

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 夏季, 夏日, 脫妝, 困擾, 問題, 彩妝師, 日本彩妝師, 解答, 定妝
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢、張鈞甯聯手演繹adidas X9000科技跑鞋，金曲饒舌超新星高爾宣顛覆想像搶先著用

貝克漢、張鈞甯聯手演繹adidas X9000科技跑鞋，金曲饒舌超新星高爾宣顛覆想像搶先著用

想喝不用再排隊！日本「藍瓶咖啡」設自動販賣機　還能補貨咖啡豆

想喝不用再排隊！日本「藍瓶咖啡」設自動販賣機　還能補貨咖啡豆

金秀賢、徐睿知都愛寶寶皂香！特搜5同款布料噴霧　躺歐巴懷裡夢想成真

金秀賢、徐睿知都愛寶寶皂香！特搜5同款布料噴霧　躺歐巴懷裡夢想成真

關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗 孔劉每天運動3小時！健身教練曝「完美體態秘密」飲食極為清淡 迪麗熱巴最新造型尺度逼人！　吊帶裙「胸下開洞」纖腰長腿齊發 6招「省錢抗老術」人人都做得到！不用貴婦保養品也能遠離皺紋、鬆弛 《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」 《三十而已》貴婦大合照有玄機　拎380萬元柏金包就能C位出道 Jennie挑戰下衣失蹤最短極限！逆天美腿長到超出鏡頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面