專賣上億元巨鑽的Graff改推小品　蝴蝶珠寶飛進日常

▲Graff蝴蝶幻影系列以鏤空線條呈現蝴蝶珠寶的美態。（圖／Graff提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蝴蝶是珠寶品牌喜愛的設計元素之一，以巨鑽作品著稱的英國品牌Graff（格拉夫），近日推出適合日常佩戴的蝴蝶珠寶，款式包括以鏤空線條勾勒輪廓的蝴蝶幻影系列，以及密鑲鑽烘托中央馬眼鑽石的繾綣蝴蝶系列，設計充滿女人味，定價約150,000元起。

▲Graff蝴蝶幻影系列鑽戒呈現蝴蝶的立體層次，約150,000元起。

提到Graff，立刻聯想鴿子蛋的千萬、甚至上億元巨鑽，但這回走入日常，刻劃出2種姿態靈動的蝴蝶珠寶，當中蝴蝶幻影系列的鏤空線條上再襯著密鑲鑽的蝴蝶，與中央鑲嵌馬眼鑽的繾綣蝴蝶系列珠寶，均採錯落排列設計，展現立體層次感。

▲Graff繾綣蝴蝶系列耳環與戒指密鑲美鑽襯托中央的馬眼形鑽石。



▲Graff繾綣蝴蝶圓形和馬眼形鑽石項鏈，鑽石共重17.98克拉。



論經典，不會錯過法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Fauna系列旗下的蝴蝶作品，擅長運用珍珠母貝、青金石等搭配美鑽，創作散發柔美味道的蝴蝶珠寶，另有Two Butterfly不對稱的雙蝶設計展現活潑氣息，尤以雙指戒最為人熟知。

▲梵克雅寶鑲嵌珍珠母貝與鑽石的Butterfly胸針（左）376,000元，Two Butterfly耳環一邊鑲嵌青金石、另一邊鑲嵌鑽635,000元。



▲梵克雅寶經典之一的Two Butterfly指間戒，鑲嵌美鑽與珍珠母貝，560,000元。

