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上班好痛苦！試試5個小方法，也許能讓你更快樂的工作

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編輯／JJ　圖／翻攝自《觸及真心》、《金秘書為何那樣》劇照

即使做著擅長的事情、喜歡的工作，也總是有提不起勁、覺得上班好痛苦的時候，更何況是為了糊口而不得不去做沒興趣的工作的人，在職場上會發生好多令人不開心的事情，讓人忘記了當初的熱忱，如果你現在正處每天好討厭上班的情緒中，不妨嘗試看看以下幾條快樂法則：

▲職場。（圖／翻攝自《觸及真心》、《金秘書》）

＃試著早點出門

每天一睜眼就是工作，久而久之絕對會厭煩的，試著在平常日早點起床，在開始工作之前為「自己」爭取一點時間，吃一家好吃的早餐、好好的化個妝或是散散步繞道上班，都能讓緊繃的心情稍微緩和下來，用輕盈而不是沈重的心開啟一天，看事情自然會順眼一些。

＃抓空欓做喜歡的事

現代社會上加班已成常態，但是拉長的工時卻不會使員工效率增加，有多份研究都顯示，在天天加班的情況下，員工的績效反而會降低，因為感到痛苦，所以許多人在加班的時間中有一大半都是在分心的，與其一直分心做不了正事，不妨調整工作節奏，直接安排幾個空欓做喜歡的事來充電，比方說花5分鐘和同事去附近買咖啡點心、看一集10分鐘內的搞笑影片⋯⋯

▲職場。（圖／翻攝自《觸及真心》、《金秘書》）

＃不吝嗇稱讚別人

雖然在職場上到處都是競爭對手，但是同時你們也是要一起打拼的同事，記得把得失心放得輕一些，看到別人有好的表現不要吝嗇稱讚，換你爭取到機會表現並得到優秀結果時，自然的也會得到稱讚，這對於建立工作上的信心很重要，也要記得不要隨便批評別人，一切都是互相的。

＃想著下班要做什麼

雖然工作本身可能還是讓人不開心，但有時可以多想想一些快樂的事，例如「下班後要吃什麼？」、「和男友約會要去哪？」讓自己帶著幻想的好心情完成工作，突然就不會覺得這麼累了。

▲職場。（圖／翻攝自《觸及真心》、《金秘書》）

＃打扮多點新鮮感

偶爾在穿著造型上嘗試不一樣的風格，能讓人感覺換然一新，特別用心的打扮不只自己看了開心，也確實能提升自信，身邊的人也會發現你整個人的氣象都不同了，不知不覺間好像又能提起幹勁，重新面對工作。

▲職場。（圖／翻攝自《觸及真心》、《金秘書》）

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關鍵字：

生活, 職場, 倦怠, 工作, 快樂工作
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