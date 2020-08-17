蝴蝶結厚髮箍竟是修臉神器！　絲巾款隨意打結變浪漫女神

▲法國亞歷山卓絲巾皮革髮箍，可隨興打上蝴蝶結或單結自然垂落，6,800元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蝴蝶結是經典不敗的裝飾元素，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）剛亮相的秋季新款，重現蝴蝶結的魅力，且尺寸超大，讓人一眼就瞧見，最有趣的設計是一款磚紅色的絲巾皮革髮箍，絲巾可隨興打成蝴蝶結或單結垂墜而下營造浪漫感，或纏繞於髮箍打上漂亮俐落的結，多變樣貌好似天天換新髮飾。

▲模特兒戴法國亞歷山卓椒紅緞面髮箍，7700元。

另一款椒紅色緞面蝴蝶結厚髮箍，因頂部多層次的造型，有助拉高頭型及修飾臉型，無論長、短髮女性都適合；法國亞歷山卓同時推出多款蝴蝶結仕女夾，當中一款大尺寸緞面設計，可別在公主頭或是低紮馬尾上，散發優雅、溫柔的氣息，而更低調的款式是由具光澤感醋酸纖維材質製的琥珀色仕女夾，優美弧度呈現蝴蝶結造型。

▲法國亞歷山卓大蝴蝶結仕女夾，4200元。



▲不僅短髮女性可使用法國亞歷山卓蝴蝶琥珀仕女夾，盤髮時也可使用，3100元。

除了髮飾，飾品也常見蝴蝶結元素，雖未必是主角，但絕對具畫龍點睛的效果。同樣來自法國、以琺瑯飾品著稱的Les Néréides，便將小蝴蝶結融入標誌性的芭蕾舞伶系列垂墜耳環與項鍊中，讓充滿童趣的設計更有女人味。

▲Les Néréides芭蕾舞伶耳環（左）與垂墜項鍊均融入小蝴蝶結設計。（圖／翻攝Les Néréides官網）

