解救出油頭氣味！MIT植萃洗髮凝露正夯，還你一頭蓬鬆秀髮

▲台灣人越來越講究洗髮精。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

盛夏季節，逐漸飆升的溫度，加上紫外線刺激以及梅雨季節所帶來的潮濕、悶熱環境等因素多重襲擊之下，許多人容易在季節轉換期間出現頭皮油水失調、髮絲變得更乾燥粗糙，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等問題。專業髮品大多昂貴，開架式效果可能不如預期，近來不少台灣在地植萃髮品因應而生，給消費者更多選擇。

▲髮型師依據消費者狀況，給予適當的清潔建議。

天氣炎熱，頭皮容易悶熱出油、散發頭氣異味是常見的夏季困擾，為避免外出流汗造成頭髮黏膩扁塌，選擇適合自己的洗護商品，成為每個人不可避免的重要課題。

▲好剪才推出一系列髮品，包括，無油無慮松針洗髮凝露、澎度飄飄野菊洗髮凝露、迎韌而解茶籽油洗髮凝露、出類拔萃百合洗髮凝露。

文青髮廊好剪才為提供給消費者也別於市面上洗髮選擇，特別針對亞洲氣候膚質條件、髮質、頭皮狀況，開發四款經典洗髮凝露，分別為台灣五松針、台灣野菊、台灣山茶籽油、台灣百合，針對不同需求對症下藥。

▲8/17前，品牌推出購買兩瓶享88折優惠。

茶籽堂針對不同頭皮與髮絲性質研發的弱酸性洗髮露，使頭皮能保持最佳弱酸狀態；使用來自大地的苦茶苷，搭配胺基酸潔淨成分，能溫和洗淨髒污，避免過度清潔導致分泌更多油脂，添加入在地植萃與精油，適合全家人一同使用。

▲茶籽堂 錦葵豐盈洗髮露，330ml，550元。

面對高溫出油，肖楠葉抗屑洗髮露，以台灣特有肖楠木修枝後的葉片萃取出純露，運用自然植萃調理頭皮，結合苦茶油強化滋潤，洗淨後清爽不緊繃；紫草控油洗髮露，兼具苦茶苷天然控油力與紫草保濕力，調整油水平衡，紓緩整日因炎熱造成的身心緊繃。錦葵豐盈洗髮露，以苦茶苷溫和去油特性為基礎，嚴選錦葵、蕁麻草萃取液，使頭髮呈現豐盈與蓬鬆感。

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