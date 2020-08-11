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BALENCIAGA七夕沙漏包真的寫上「我愛你」！遭陸網友酸：土到極致

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▲巴黎世家 。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲BALENCIAGA（巴黎世家）在大陸推出了七夕限定塗鴉款「沙漏包」，遭網友直呼土到極致。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

記者鮑璿安／台北報導

為了迎接即將到來的七夕，各大精品紛紛出奇招， 擅長走怪誕風格的BALENCIAGA（巴黎世家）則是在大陸推出了限定塗鴉款「沙漏包」（Hourglass），上頭書寫了簡潔有力的「我愛你」，同時釋出形象照，意外引發網友留言：「土到極致。」

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲沙漏包特殊弧線風靡不少粉絲，七夕大陸限定款式則是加入了中文塗鴉字樣，人民幣13,900（約台幣58,700）。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

BALENCIAGA「沙漏包」2019年秋季問世一路大火，上窄下寬神似沙漏的特殊弧線，與品牌著名的巴斯克腰線（BASQUE-WAIST）不謀而合。今年選擇針對該包款在大陸推出「七夕限定塗鴉款」，並且伴隨多組形象照公開，畫面中沙漏包搶眼輪廓下，為了呼應七夕情人節主題，直接了當的運用草寫繪製了「我愛你」、「你愛我」、「我愛我」、「他愛我」幾種不同情境的愛情模式。

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲七夕包款形象照釋出，「包你滿意」的字句以及背景風格評價兩極。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

形象照則由模特兒穿著亮色系服飾將包款捧在手中，背景P上了各種大自然風景，加上「我願意接下來的日子包你滿意」的字句，可見用心程度。據了解，目前包款將於8月13日在大陸品牌官網以及部門門市開賣，而該款塗鴉設計其實是客製化，可隨意改變文字，不過光是形象照剛剛曝光，就已經引發網友軒然大波：「不懂時尚」、「土到極致還是土」、「一言難盡吧。」

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 七夕與倫敦藝術家Sam Cox推出聯名系列，王嘉爾Logo上衣NT$21,600；雙重穿法夾克NT$84,900； 黑色長袖夾克NT$84,900。（圖／品牌提供）

同樣以塗鴉風格推出七夕限定系列的還有FENDI，品牌與倫敦藝術家Sam Cox（又名 Mr. Doodle ）合作，特殊的塗鴉繪畫風格一躍而上服飾與包款，運用黑白兩色搭配點綴的 FENDI 經典標誌黃色，加上象徵性的紅色心形圖案，畫出 FF 主題圖案別具特色，更請到藝人王嘉爾（ Jackson Wang ）出鏡拍攝最新形象照。

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關鍵字：

BALENCIAGA, 巴黎世家, 七夕, 情人節, 限定, 沙漏包, Hourglass
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