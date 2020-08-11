木村心美最新美照側臉殺！穿THE NORTH FACE羽絨衣狂噴仙氣





▲木村心美（右）與步上妹妹木村光希後塵，成為最強星二代 。（圖／翻攝自IG、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

THE NORTH FACE在8月發布品牌首個女性主題「由我發現」系列，請到超人氣星二代木村心美出鏡形象照，為展現獨特的女性視角，木村心美換上品牌經典羽絨衣，上演絕美「側臉殺」，眼神更是深邃許多，對比剛出道的青澀模樣，顯得駕輕就熟不少。

▲木村心美甜美長相受到各大品牌青睞。



木村心美頂著父母木村拓哉與工藤靜香的光環，星路一片順遂，此次THE NORTH FACE發佈首個女性主題系列，就由木村心美以獨特的女性視覺展開，她表示：「我想要挑戰自己去做更多的嘗試，特別是攝影，我也喜歡和大家分享自己的發現。」字裡行間透露年僅19歲的稚嫩。

▲THE NORTH FACE發佈首個女性主題系列，木村心美換上各種戶外機能服飾展現高級美。

這回形象照公開，木村心美也穿著各種戶外機能服飾，展現超乎過往的造型，無論是寬鬆的羽絨外套或是連帽外衣，全都難不倒，木村心美靠著一頭溫柔長髮彰顯女性氣質，隨著鏡頭拉近，眼神深邃表現力十分亮眼，淡妝之餘五官仍是精緻。

▲該系列包含防風夾克、輕型羽絨服、T恤和運動褲裝等多樣單品，女性登山夾克NT$19,800元；粉色風衣 NT$5,380。

該系列包含防風夾克、輕型羽絨服、T恤和運動褲裝等多樣單品，防風夾克採用FUTURELIGHT透氣防水薄膜以及Ventrix™ 彈力合成保暖面料，結合背部多孔設計，實現動態通風效果；T恤則採用保暖且吸濕排汗的羊毛混紡針織面料，背部帶有壓膠黏合透氣孔，便於透氣，鞋款方面延用FUTURELIGHT透氣防水薄膜技術，讓女性輕裝外出無負擔。

▲男款 MADBURY 皮革中筒休閒靴， NT$4,200。（圖／品牌提供）

與此同時，Timberland繼續呼應Nature Needs Heroes™企劃，將以1973 年首創的經典防水靴子為理念塑造 Madbury瘋型鞋系列，外型取材自品牌經典的6吋皮靴，採用環保皮革及以至少50%回收塑膠瓶製成的ReBOTL™物料，輕盈的泡棉中底與加厚的流線型鞋底，提供緩震作用及絕佳的抓地力。



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