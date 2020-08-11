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林心如400萬名錶洩富婆身價　休閒裝靠精品配件撐場

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▲▼ 林心如 。（圖／翻攝林心如FB）

▲林心如謝謝Valentino送的 VLoveTN七夕限定托特包，也洩露了腕上的Richard Mille名錶。（圖／翻攝林心如臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林心如出席各大活動經常穿Valentino禮服亮相，近日又收到品牌送的 VLoveTN七夕限定托特包，包面上大大的愛心提醒她七夕情人節將至，她因此發文感謝品牌，也祝福大家都幸福，她還加碼洩露了名錶品味，戴著要價約4,360,000元的Richard Mille RM 07-01鑽錶。

▲▼ 林心如 。（圖／翻攝林心如FB）

▲林心如一身簡單的白T恤配牛仔褲，靠精品配件增添時尚感。。（圖／翻攝林心如臉書，以下同）

穿著白T恤、牛仔褲的林心如，看似休閒的裝扮，全靠厲害配件展現時尚感，不僅有Valentino新包撐場，腕上Richard Mille鑽錶更襯身價，選擇18K紅金鑲鑽錶殼搭配紅碧玉鑲鑽面盤，中性風格帶有華麗感。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲與林心如相似的Richard Mille錶款RM 07-01紅碧玉鑲鑽錶盤款（左）3,510,000元，RM 07-01紅金雪花鑲鑽錶殼紅碧玉鑲鑽錶盤款5,480,000元。（圖／Richard Mille提供）

與林心如相同型號的Richard Mille錶款另有多種選擇，包括錶殼未鑲鑽的RM 07-01紅碧玉鑲鑽錶盤款、採用雪花鑲嵌的新款鑲鑽錶殼紅碧玉鑲鑽錶盤款等。歌手王心凌也是此型號鑽錶的擁護者，常戴著名錶出席朋友聚會。

▲▼ 王心凌 。（圖／cyndiloves2sing IG）

▲王心凌也戴百萬元的Richard Mille錶。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

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關鍵字：

林心如, 王心凌, Valentino, Richard Mille
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