Marc Jacobs「相機包」鑲滿七彩珠寶超奢華！獨角獸夢幻新色必敗

記者王則絲／台北報導

Marc Jacobs的經典「相機包」，是許多女孩入門精品的首選之一，自2016年問世以來經常作為設計畫布，幾乎每季都會加入全新顏色和概念，而今年秋冬Marc Jacobs不只為相機包家族增添了炫目的獨角獸色系，還推出了手提把鑲滿七彩珠寶的「巴洛克相機包」，少見復古典雅的奢華樣式令人眼睛一亮！

▲巴洛克珠寶提把Snapshot相機包，NT＄19,900。（圖／品牌提供，以下同）



今年秋冬Marc Jacobs將年輕女孩們最喜歡的「Snapshot相機包」融合了歐式復古的巴洛克珠寶，在包身上方增加了圓拱型金屬提把，並在上頭鑲滿七彩的琉璃珠寶，紅、綠、藍、黃、白、金、粉齊聚一堂，相當貴氣閃耀，而包面也特別採用暗黑色的絲絨材質襯托，縫上雙線菱格紋增添華麗，因相機包的潮流外型讓整體不會過於老氣，是女孩們能輕鬆駕馭的典雅風格。

▲夢幻獨角獸 Hot Shot直式相機包，NT＄15,900。



2017秋冬曾出現過的「Hotshot直式相機包」系列，是由相機包演變而來，直式比例關係讓品牌標誌金色雙J Logo變得更吸睛，今年秋冬換上了奪目的獨角獸外衣，包面採用紫粉色、天空藍綠色漸層的效果，打造夢幻的視覺，包括LOGO部分也加入了反向漸層呼應。

▲也有基本的黑、白款式，Hot Shot直式相機包，NT＄13,900。



而最經典的相機包，照慣例當然也有新色登場，今年秋冬增加了特殊的金屬光澤炫光銀色系列，分別為太空銀和炫紫銀，帶有強烈的未來感，能在昏暗的秋冬季節色彩裡增添亮點，也有推出蜜糖粉色、巧克力色搭配撞色背帶的俏皮潮流新色，以及令少女們為之瘋狂的紅色波卡圓點背帶款式。

▲炫光銀色系列Snapshot相機包，NT＄16,900、Snapshot相機包，NT＄14,900。



▲純淨白Snapshot（圓點揹帶）NT＄14,900。



瑞士品牌BALLY今年秋冬也延續既有的鎖匙包「CECYLE」系列，推出了下方圓弧設計的馬鞍包型，日前「桌球王子」出席品牌活動時，為老婆福原愛挑選的七夕情人節禮物，就是這顆可愛的迷你鎖匙包。

▲江宏傑想要送給老婆福原愛的七夕情人節禮物， BALLY 「CECYLE」鎖匙包系列迷你肩背包，NT＄14,800。（圖／品牌提供）



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