沒有spotlight也自帶光圈！PS美美姸素顏修修霜淡妝出門照樣明亮動人

圖、文／凱莉給點力-主播黃凱翊

從城市到森林，讓你隨時自帶光圈！最近休假就想往大自然跑，拋開城市的喧囂，想給身體跟心靈都獲得一個寧靜的休息時間，這次來到滿月圓森林遊樂區，大推薦走處女瀑布步道，來回約一個小時，對於不常運動的人來說，也算很輕鬆就能駕馭的登山步道，同時在綠樹成蔭的環境下，能稍微讓自己大口大口的深呼吸，也想讓整天包在口罩下的肌膚一起好好呼吸。

所以這次來到滿月圓森林遊樂區，我選擇拋開厚重的粉底和粉餅，只擦了PS美美妍素顏修修光圈霜就出門，他的質地就像一般乳液一樣，很好推開而且非常清爽，濕熱的夏天就算來到戶外，也不會感覺臉上黏膩，光圈霜還帶有淡淡莓果香，擦得過程也讓人很享受，味道特別療癒，重點是抹在臉上後提亮了整體氣色，卻又不會讓人覺得有厚重感！

尤其這款光圈霜還含有益生菌，講到這順便給大家提供一個小知識，原來皮膚也是需要好菌的，其實皮膚表層原本就存在好菌和壞菌，隨著我們年齡的增長、生活習慣改變甚至天氣變化等原因，都會造成壞菌量大於好菌量，因此皮膚就會出現發炎、脫皮、敏感這些問題，這時候就需要補充皮膚上的好菌啦！

這瓶光圈霜除了是素顏霜可以提亮膚色之外，內含的益生菌成分，就可以為我們肌膚補充需要的營養，咦？怎麼感覺聽起來很像是吃的！仔細一看，發現光圈霜裡竟然含有八種水果成分，包含許多的莓果類、柑橘類還有蘆薈等，我平常就很喜歡吃水果，光圈霜的概念也令我感到新奇，益生菌保養加上這麼多水果擦在肌膚上還是第一次聽到，完全是一種直接餵皮膚吃益生菌加水果的感覺呀！

對我來說，保養品一罐多功能真的是很實用，素顏霜不只是素顏霜，擦上去的同時等於在幫臉作保養，又可以在黏膩的夏天，省去上底妝的步驟，擦完光圈霜就能有好氣色，讓我在森林中也能自帶spotlight，完全是我最近的小新歡！

話說回來，滿月圓森林遊樂區真的挺不錯的，疫情期間走向大自然，也是另一種選擇，在城市真的悶太久了，一直待在家裡也不是辦法，只好盡量往通風的地方去啦！但還是提醒大家要注意防疫、保護自己也保護別人喔！

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