超耐看「第二眼美女」星座Top 3 ！摩羯隱藏魅力誘人、冠軍很意外

▲並非「第一眼美女」，3大耐看星座女揭曉。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

許多女生並非「第一眼美女」，外貌上或許不是最出眾，但是相當耐看，會隨著時間越看越喜歡，而且這樣的人格魅力絕不是人人皆有，從星座角度來看，以下3大耐看星座女，妳上榜了嗎？

Top 3 摩羯女

摩羯女天生就有一種與世無爭的特質，她們總是默默散發溫柔氣息，要是放在古代，絕對是「大家閨秀」的類型，再加上遇事的處變不驚，又增添了許多神秘色彩，讓人相處久了越來越上癮，很想要挖掘她們的內心到底在想什麼，所以摩羯女絕對是用個性來為自己的外貌加分，越看越耐看。

Top 2 金牛座

金牛座女生屬於善解人意的類型，或許沒有有趣的靈魂，卻能感受到她們無時無刻都在為人著想，換句話說，就是很適合走入婚姻的類型，看了幾十年都不會膩，只要被金牛愛上，她們會從極度細微的小地方就開始關心照料戀人，讓另一半依賴到難以放下。

Top 1 天蠍座

天蠍女是很有魅力的星座，她們時常用高高在上的態度去觀察大家，無意間散發一種冰山美人的特性，而且不愛社交的邊緣人性格，為自己強加了許多保護色，然而一旦靠近就會發現天蠍的反差萌，真的是別的星座都比不上，耐看指數第一名。

►最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外



►12星座「幸運色領帶」巨可愛！牡羊火紅熱情、雙魚溫柔似水