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《三十而已》超扎心金句給30歲女生　「不知道拒絕的人，所有接受都是廉價的」

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貼近現實生活的《三十而已》之所以會爆紅，或許是因為劇中講述三個不同個性的30歲女人，在職場和感情中遇到的各種波折，宛如是現實生活中的你我他。

《三十而已》主要繞著三位三十歲的女人，分別是由江疏影飾演的王漫妮、童瑤飾演的顧佳、毛曉彤飾演的鐘曉芹。30歲是人生中的一個檻，內容道盡了女性面臨抉擇的心聲，不管是什麼樣的生活，每一樣似乎都是我們社會的縮影。開播至今《三十而已》完全成了金句製造機，舉凡家庭育兒、職場鬥爭、感情維持各面相，每一句台詞都值得讓人深思，你也能在劇中人物中找到共鳴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

30歲怎麼了？關於30歲

1.  沒有二十歲的肆意灑脫，沒有四十歲的雲淡風輕。三十，想要的是更好的生活。

2.  不管處在什麼狀況下的女人，都應該擁有夢想的權利。

3.  女人三十的隱忍，是接得住打擊，也放得下面子。

4.  三十歲之前看數量，三十歲之後看質量，儀式感是沒有放棄自己最好的證明。

5.  我們現在才三十歲，人生的半場還沒拚完，你還有什麼不敢拚的呢？

6.  「女人就是要為自己而活，活的漂亮才是最大的贏家！」

7.  「30歲了，有了比體面更寶貴的事，那就是有要保護的人。」

8. 「我22歲時，天天想著買全套護膚品，但到了30歲我才發現，愛情才是女人最好的保養品。」

9.  「之前的30年，我一直活在別人對我的期待裡，以後，我想做點自己喜歡的事情。」

10.  唯一不擔心後路的方式，就是把前路走得更長些。

11.  二十歲看三十歲一點也不怕老，四十歲看三十歲也只會說一句「不過三十而已」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

30歲之後的愛情，不再只是愛情

1.  都說婚姻是避風港，可都想避風，誰當港？

2.  那天你說，這日子越過越悶沒意思，其實變黯淡的不是婚姻，是人。就是這些雞零狗碎，才讓日子變得越來越沒意思。

3.  先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。

4.  感情不值得相信，能讓人惦記的關鍵，是人。

5.  我想嫁的話我分分鐘都能嫁，但我不是櫥櫃裡的商品。

6.  其實夫妻之間，八成都是平淡的日子，只有兩成是大起大落，這兩成要是走好了，就能抵銷八成的不如意，要是走不好，感情真的很難挽回了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

關於家人

1.  長大的一個重要標誌，是好聽的話都給了外人，那些傷人難聽的或者沉默不語的，都是說給最親近的人。

2.  「當媽以後，你最大的感受就是憋屈，憋屈在一個叫『媽媽』的頭銜裡。我突然感到我已經死了，活下來的是孩子的媽媽。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

關於生活，讓我們想起一部電影《Reality Bites》

1.  生活的本質，就是千難過去還有萬難。

2.  不是所有努力都會成功的，很多事情都會事與願違。

3.  什麼難纏的客人、無理的要求，對我來說都不是難事，是幸事。我站破腳說破嘴，賣出去的每一條絲巾、每一雙鞋，都是實打實的回血劑。

4.  其實有的人討厭權利和潛規則，但當自己成為受益人的時候，又經不起誘惑。

5.  人拿了不屬於自己的東西，早晚要用另一種方式還回去。

6.  一個不知道拒絕的人，你的所有接受都是廉價的。

7.  唯一不擔心後路的方式，就是把前路走得更長些。

8.  人有權選擇安穩又平淡的生活，那我也有權不選吧？

9.  危機也是轉機，太穩定了反而會讓人鬆懈。

10.  「生活中也難免會有不如意，當站在風波的十字路口，下一步的選擇就會相當重要。」

11.  比起房租漲價，更讓人害怕的是不停不停地搬家，是你永遠都沒法在這座城市扎下根來。

※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

三十而已, 陸劇, 金句, 30歲, 三十歲, VogueTaiwan
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