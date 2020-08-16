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專屬頭髮的超級食物！10款「天然植萃」洗髮精養出天使光環

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想要有擁有豐盈又亮澤的秀髮，除了需要一周1-2次的替頭皮做好深層淨化，毛囊髒汙大掃除以外，還需要替髮肌注入營養滿滿的植物活性精萃，才能讓頭髮從根本強健康有活力，散發耀眼光澤！

受到全球暖化影響，人們隨時暴露在陽光與炎熱的環境中，使肌膚因高溫而疲弱失衡、熱中暑的狀況也屢屢發生。高溫威脅加上台灣本身潮濕多變的海島型氣候，在許多人身上埋下了敏弱危機因子，進而誘發肌膚失衡，出現緊繃疲弱不適、紅腫、脫屑、油水失調等惱人問題。在快速生活步調、充滿環境壓力及汙染的現代城市，許多人迎戰敏弱危機因子，首先關注的即是臉部保養，殊不知頭皮為臉部肌膚的延伸，頭皮出油、頭皮氣味、頭髮易扁塌…可謂是牽一髮動全身，是每個人都會遇到的困擾，解決這些問題的關鍵就是淨化與清潔，而選對產品就是搶救髮絲的第一步！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

SABON 植系髮肌護理系列

死海鹽頭皮潔淨霜 300g／NT$1,880

經典洗髮乳 300ml／NT$980

溫和淨化洗髮乳 200ml／NT$780 （新上市：茉莉花語）

三合一修護髮膜 200ml／NT$1,480

護髮香噴霧 300g／NT$1,180（2020/08/20上市）

SABON植系髮肌護理全系列均注入三種天然珍貴植物油－馬魯拉果油，海甘藍籽油以及山茶花油，三種植物油的獨特配方，使滋養與防護效果勝於摩洛哥堅果油，為SABON為頭髮嚴選的超級食物 。全系列均不含SLS介面活性劑以及Paraben防腐劑，洗髮產品不含硫酸鹽（Sulfate free），對髮肌溫和低刺激，不過度去除頭皮及頭髮的天然油脂，同時能鎖水，避免髮絲乾澀，讓頭皮肌膚與髮絲得到全方位的清潔與呵護。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Bamford B Vibrant 晨煥系列

晨煥洗髮露 200ml／NT$960

晨煥潤髮乳 200ml ／NT$960

Bamford B Vibrant 晨煥全系列香氣以調和薄荷、尤加利、迷迭香精油貫穿，以薄荷精油的清涼感提神舒活；尤加利精油協助提振並集中注意力；迷迭香精油則可促進循環、增加活力。搭配紫花苜蓿、蘆薈、羅布斯塔咖啡樹籽萃取、酪梨油、有機椰子油、乳木果油或小麥胚芽油等等，藉由這些植物的療癒能力，喚醒頭髮自然的生命力，提振身心並喚醒感官！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

RF荷那法蕊 – ASTERA紫苑草舒緩系列

ASTERA 紫苑草舒緩髮浴 200ml／NT$1,380；600ml／NT$2,300

ASTERA紫苑草舒緩凝露（免沖） 75ml／NT$1,980

ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油50ml／NT$2,800

ASTERA紫苑草舒緩系列以北美洲印地安人治療蛇毒、蚊蟲叮咬及毒瘡、緩解膿腫、傷口的生命之花，具保健、舒緩身兼強化防禦力功效的神奇藥草—「紫苑草」（又名紫錐花）為主力成分，萃取其根部精華，打造回復頭皮防禦力的第一線。再加入幫助深度舒緩放鬆、淨化以及調理頭皮緊繃不適的薄荷精油、桉樹精油，三大天王級防護活性植萃配方，能深入髮根去油解膩，救援失衡不適的頭皮肌膚；再輔以超級營養素— 維生素A、E、F，防止肌膚老化、增強防護力，猶如神隊友般強勢助攻。每週定期進行1至2次洗髮前導養護，即能揮別敏弱、解救疲憊又狼狽的膚況與肌中暑，避免夏日髮膚大暴走，重拾清新亮麗的秀髮！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

進化版的 ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油，導入全新「Bi-phase雙重淨化舒緩配方」，將兩大精油天王薄荷、桉樹精油濃度、質地全面優化，強化滲透力及升級為輕盈水潤質地，能夠更完美地協同紫苑草萃取菁華，迅速滲透淨化、激活頭皮微循環作用，即刻安撫疲弱膚況、提升修護力並同步幫助頭皮降溫達2.3度，提供立即沁涼感，彷彿餵髮膚吃冰沙，擊退因熱中暑而疲憊的頭皮肌膚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

rahua 神奇核果系列

神奇核果綻亮洗髮精 275ml／NT$1,250

神奇核果熱修護輕盈滋養霜 60ml／NT$1,800

rahua致力於探索亞馬遜原始叢林植物中充滿能量的治癒力，讓毛囊與頭髮恢復健康、髮絲充滿活力光澤，講求純天然、泡沫細緻洗髮精，萃取自天然椰子油的潔淨成分，能溫和清潔髮絲即使染色頭髮，亦能保護不掉色，Rahua油的細小分子能深入滲透至髮絲中心，使脆弱受損的髮絲恢復強韌健康，同時強化頭皮及頭髮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全新上市的神奇核果熱修護輕盈滋養霜，專為一般至細軟髮質、染燙過後與經常日曬的秀髮打造。添加具有高度抗氧化成份的瑪黛葉與富含胺基酸的藜麥，以及輕質的有機葵花籽油、rahua 果油、乳木果油，搭配清新提振的檸檬草與尤加利香氣，是一款從質地到氣味皆展現高度輕盈質感的護髮乳霜。適合於夏季每天使用，為受到熱傷害的髮絲進行防護，同時為髮型增添兼具自然律動感與光澤的線條。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

茶籽堂 臺灣特有涼肖楠葉系列

肖楠葉抗屑洗髮露 330ml／NT$650

面對高溫容易發生的出油問題，茶籽堂「肖楠葉抗屑洗髮露」以臺灣特有肖楠木修枝後的葉片萃取出純露，調和生薑酊、薄荷腦，調整頭皮油脂平衡，結合100%臺灣籽苦茶油強化滋潤，洗淨後清爽不緊繃，如漫步靜謐山林般的涼靜感受，木質調的中性香氣，不論男女都喜歡。特別適合深受油性頭皮屑、頭皮搔癢困擾者，獲得舒緩與療癒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

L:A BRUKET 全新配方秀髮系列

樺木彈力亮澤洗髮露 /蕁麻舒敏豐盈洗髮露 240ml／NT$950

樺木彈力亮澤潤髮乳/蕁麻舒敏豐盈潤髮乳 240ml／NT$1,000

樺木彈力亮澤髮膜 350g／NT$1,900

2020 年夏季 L:a Bruket 首度推出全新配方秀髮系列，採用高品質天然成份，以瑞典瓦爾貝里常見的植物，蕁麻與樺木作為關鍵成份，對於頭皮具有良好滋養與呵護效果，同時帶給秀髮豐盈與光澤。蕁麻具有高度營養價值，包含豐富的鈣質、鐵質，以及大量的維生素和葉綠素、槲皮素、微量元素，適合油脂分泌較多、敏感及受剌激的頭皮,以及希望創造頭髮豐盈蓬鬆感的使用者。樺木更是廣泛應用於生活當中，包含飲食、身體護理，富含氨基酸、礦物質和維生素，推薦給中性至乾性頭皮，與希望增強髮絲彈力和韌性的使用者。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

THE BODY SHOP薑根鏗活調理系列

薑根鏗活調理洗髮精 250 ml/NT$520; 400ml／NT$680

薑根鏗活頭皮護髮乳 250 ml/NT$560; 400ml／NT$680

薑根頭皮調理精華 50ml／NT$880

THE BODY SHOP薑根鏗活調理系列蘊含天然薑根精華油、樺木和白柳樹萃取，並添加產自衣索比亞社區公平交易的天然蜂蜜及維他命B5，細緻的泡沫可徹底洗淨秀髮同時活絡調理頭皮循環、促進髮絲健康強韌，潤澤秀髮並預防頭皮屑的產生。洗後秀髮清爽無負擔、柔順好梳理，散發天然薑汁清香。
© the lone astronaut anko photography.

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BOTANIST植物性清爽系列

清爽柔順型/受損護理型 洗髮精 490ml／NT$550

清爽柔順型/受損護理型 潤髮乳 490ml／NT$550

2020年夏季限定新品「BOTANIST植物性清爽系列」，以沙漠特有種「世紀植物-龍舌蘭」的神奇保濕配方，全面防護由夏季紫外線帶來的乾燥傷害。每株龍舌蘭終生只開花一次，儲存強大能量及生命力只為一次的綻放，因此被稱為「世紀植物-龍舌蘭」。為了抗暑，更添加薄荷涼感，享受加倍清涼，以及針葉櫻桃、柚果等多種成分的獨家保濕配方，為夏季乾枯缺水的秀髮咕嚕咕嚕地補充滿滿水分。同時以夏季盛開的夜來香香氛為基調，結合荔枝及蘋果薄荷，洗沐保養時就能聞到夏夜微風中捎來迷人的溫柔甜美香氣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

GRN綠植機 Essential Elements日常基礎系列

蓬鬆啤酒花洗髮露／潤澤大麻籽洗髮露 250ml／NT$780

大麻籽金盞花護髮乳 150ml／NT$680

德國「GRN綠植機」髮品不含活性界面劑及化學成分，全產品98%取自天然並具備歐盟COSMOS ORGANIC有機認證，製成完全友善環境，不用擔心任何汙染，並針對敏感性頭皮、一般性頭皮、受損頭皮推出三大系列：以死海海鹽為核心成分的純淨舒敏系列、以大麻籽為核心成分的日常基礎系列、以橄欖為核心成分的活力豐盈系列，專業與環保兼具的髮品將溫和的植萃力融入日常中，讓所有人都能感受植物精萃帶來的舒活新生。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

伊夫黎雪Yves Rocher 深層淨化系列

深層淨化洗髮露 300ml／NT$430

Yves Rocher意識到污染、城市壓力對於頭髮的重要性，在遍尋植物專家後，發現辣木籽神奇淨化效能，於2020年Yves Rocher伊夫黎雪創新研發推出-「深層淨化系列」，獨家採用源自東南亞的辣木籽萃取，及強效保濕的龍舌蘭配方，能深層潔淨髮絲與潤澤，帶給秀髮最純粹的潔淨，帶走頭髮上的污染物，更能有效去除94％令頭髮窒息的油、雜質及造型品等。保護秀髮遠離污染，回復健康，再次煥發光澤、活力！
（插入圖13）

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

2020年春夏唇彩最新！專櫃新品排排站「最強新色」總盤點。

美甲控必看！做光療指甲必知的14件事、指甲油塗起來更美的祕訣。

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