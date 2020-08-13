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風・Luxury／英女王戴史上最小機芯鑽錶加冕　新款年產1只超稀有

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▲▼積家101型機芯 。（圖／公關照）

▲鑲有19.7克拉鑽石的101 Bangle腕錶，10,900,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

世界上最小的機械機芯是哪一款？答案是瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）1929年推出的101型手動上鍊機芯，長僅14毫米、寬不到5毫米，重量僅1克，是歷史最悠久且未中斷生產的傳奇機芯之一，超級迷你的尺寸很適合裝配於珠寶錶中，今年品牌即推出Snowdrop腕錶、Bangle腕錶，一年只各生產一只，超級限量。

▲▼積家101型機芯 。（圖／公關照）

▲101型手動上鍊機芯長僅14毫米、寬不到5毫米，重量僅1克，是世上最小巧的機械機芯。
 

101型機芯早在電腦輔助設計前已問世半世紀，原創由78枚零件構成，隨著材質與工藝精進，至今已發展至第4代機芯，由98枚零件組成，具33小時動力儲存，機芯如此小巧的關鍵在於重疊設計的雙層結構，將擒縱裝置裝於同一平面，另一面則是發條盒與齒輪組，主發條由安裝在錶殼底部的平面錶冠上鍊，達到超迷你的設計目的，然而能組裝此微型機芯的製錶師屈指可數，每年只有數十只錶的產量。

▲▼ 女王伊莉莎白二世1953年加冕 。（圖／CFP）

▲英國女王伊莉莎白二世於1953年加冕典禮上戴Joaillerie 101 Reine女錶。（圖／CFP）

▲▼積家101型機芯 。（圖／公關照）
▲時任法國總統Vincent Auriol送英國女王伊莉莎白二世加冕禮物是積家Joaillerie 101 Reine女錶。
 

擁有裝載101型機芯珠寶錶的貴客中，最知名的正是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），她於1953年加冕儀式中，佩戴時任法國總統Vincent Auriol致贈的積家Joaillerie 101 Reine女錶，細緻如鑽石手鍊的設計，讓女王在公然看錶被視為不合禮儀的50年代，仍能保持優雅並確認時間。

▲▼積家101型機芯 。（圖／公關照）▲▼積家101型機芯 。（圖／公關照）

▲積家101 Snowdrop腕錶鑲嵌20.9克拉美鑽，12,700,000元。

今年積家推出兩款101機芯新作，一反傳統腕錶先設計錶殼的作法，改為先設計錶鍊與寶石鑲嵌風格，再將錶殼與機芯融入，當中Snowdrop腕錶靈感源自發源地薄雪上的白色鐘形花卉，採用粒面鑲嵌技術讓梨形鑽排出花瓣圖案，從側面欣賞可見錶鍊是由兩條金質帶環支撐，邊環均鑲滿美鑽；另一款Bangle腕錶則發想自裝飾藝術的幾何圖騰，漸變尺寸排列的鑽石隨著流動感的曲線鋪排，風格更為大膽活潑。

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風Luxury, Jaeger-LeCoultre, 積家, 101型機芯, 女王伊莉莎白二世
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