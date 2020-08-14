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盛夏也要優雅清新！8月限定的9款新香水　氣質鈴蘭、微甜合歡花一聞就療癒

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炎炎夏日，擔心噴了香水混合了汗水，產生出無可挽回的結局嗎？針對高溫炎夏，你更需要的是清新舒服的香調，以下9款8月限定的新香水，絕對能滿足你： 

Jo Malone London 8月限量香氛

杏桃花與蜂蜜香水筆 5ml／NT$1,300

原來香味可以這樣輕鬆帶著走，香水居然能像口紅一樣，好攜帶好補擦。延續祕境花園系列產品系列的熱度，Jo Malone London在今年夏天將經典香氛「杏桃花與蜂蜜」設計成為香水筆，搭配品牌標幟奶油色筆身的設計，只要輕輕按壓筆末端的按鈕，陶瓷塗抹器的筆尖就能釋出香水，讓你輕鬆就能將香氛塗抹到脈搏點上並釋放出迷人的氣味。讓你和周遭的人都能沉浸在杏桃花與蜂蜜的清新甜蜜香味裡。杏桃花與蜂蜜香氛是Jo Malone London的經典明星香氛，靈感是來自以黎明時分的倫敦女子修道院的花園，花園中佈滿甜膩多汁的杏桃、水蜜桃與黑醋栗，再結合洋槐蜂蜜，甜中帶酸，讓擦上的人能散發出如初戀般的香甜氣息。

香水筆的設計讓香氛精緻小巧，且更加容易攜帶、而且還加入特殊設計的凝膠配方，讓你抹在身體時，還能感受到清涼感。杏桃花與蜂蜜的清甜花果香可以用於揉和其他 Jo Malone London的香氛或者身體沐浴系列產品，創造出意想不到的驚喜。絕對是情人節送給另一半與自己的最佳禮物。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

合歡花香水30ml／NT$2,600

2次上市，都立即銷售一空的合歡花香水，絕對是喜歡Jo Malone London的識貨消費者必買的香味之一，至今仍有許多消費者不時靠櫃詢問產品是否會再上市，經過爭取，台灣將在8月再度上市這款香氛。這款好評度與受歡迎度破表的必buy香水，據說成份中的合歡花所散發的甜美香氣就連蜂鳥與蝴蝶都無法抗拒，香調中更混合了清爽杏桃香、微微辛辣氣息的白胡椒、柔和粉嫩的天芥菜使香氣與沉穩的樹苔香調。絕對是你送給情人或自用的最佳禮物。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

 GUCCI BLOOM 花悅沁意女性淡香精　100ml／NT$4,800

主香調: 茉莉花蕊、使君子、夜來香、依蘭、檀香木

香水就像魔法，穿上它的女性散發著迷人魅力，花朵則扮演著重要的媒合角色。Gucci花悅沁郁女性淡香精融合魔法與花朵，以撼動的力量與大自然連結。Gucci 花悅沁郁淡香精保有Gucci Bloom 女性淡香精的主基調，此款淡香精添加了夜來香，賦予其新鮮自然的綠意、豐富的花香和奶油般的深度，將Bloom系列首支白色花香調延伸至更明亮活力的氣息。融合茉莉花蕊及茉莉花精粹傳達出直接的自我表述，夜來香釋放出誘惑及吸引力的一面，依蘭則豐富這款香氛的韻味，飽滿的檀香和陽光浸透的木質香氣賦予了溫暖，一路優雅而獨特香調的延伸，鳶尾花和安息香融為一體，最後以感性柔軟的麝香氣息結尾。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARCISO 晨光琥珀淡香精

30ml／NT2,050；50ml／NT$3,250；100ml／NT$4,000

全新 NARCISO 晨光琥珀淡香精，再次與打造同名淡香精及 NARCISO 裸時尚粉女性淡香精的調香大師 Aurélien Guichard 攜手，以女性古銅色肌膚被陽光親吻的性感模樣為靈感，採用了「琥珀」作為香氛主角，添加香草精粹使其濃郁而飽滿，琥珀家族的降龍涎香醚，流露溫柔粉嫩的胭脂氣息，將女性婀娜多姿的性感姿態逐一呈現，多樣溫暖優雅的木質香調結合下，融入熱带情調花香，帶有暖甜香氣的大溪地梔子花、「花中之花」的依蘭依蘭及甜美的白花氣息，點綴了 NARCISO 晨光琥珀淡香精，為優雅中增添了明亮的夏日火花，讓每一絲氣息都無與倫比地自然性感。
前調：大溪地梔子花 、依蘭依蘭、白花/ 中調：麝香、琥珀/ 基調：雪松、香草精粹、喀什米爾麝香

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

伊麗莎白雅頓 白茶花漾甜橘淡香水

50ml／NT$1,500；100ml／NT$2,000

白茶系列療癒新香「白茶花漾甜橘淡香水」靈感來自於柑橘樹，前調以甜美細膩的柑橘融合佛手柑、檸檬、熱帶水果，以淡雅的柑橘果香喚醒感官體驗，中調以橙花、茉莉花、橙花油、白茶帶來花香的濃郁芬芳，最後再佐以麝香、雪松、桂花、龍涎香等木質香調，創造熱情活力的溫暖氛圍。在精緻白茶香調之中，揉合甜美柑橘清香及溫暖麝香，充滿活力的香氛一噴彷彿置身茵茵青草地般，被簡單卻又奢華的感受包圍著，靜靜享受柔軟恬適的幸福感。
前調：柑橘、佛手柑、檸檬、熱帶水果/ 中調：橙花、茉莉花、橙花油、白茶/ 後調：麝香、雪松、桂花、龍涎香

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

卡地亞Cartier 全新 LES É PURES DE PARFUM 系列香水

將香水想像成生機蓬勃的大自然頂級珠寶—卡地亞調香大師 Mathilde Laurent即是如此蘊釀出全新 É pures de parfum 香水系列，從朦朧的原始嗅覺樂趣中，重新淬鍊出率真的清新與繽紛的生命印象，其三件作品猶如令人驚豔的首飾，獻給尋覓純粹而非繁複嗅覺之美的人。此系列香水於台北 101、微風廣場、台南新光三越及高雄漢神百貨卡地亞專賣店內，限定販售。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PUR MUGUET 香水 75ml／NT$ 8,150

純潔無瑕的鈴蘭為主調的 PurMuguet，低調而有氣質，綠色、細膩且略帶粉末感。它代表一種精緻的鈴蘭幻覺，其綠色的葉子和細膩的花瓣具有簡單而精緻的氣味。古老細頸花瓶的當代化身，展現前所未有的極度真實感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

 PUR KINKAN 香水 75ml／NT$ 8,150

以清新自然的柑橘為主調的 Pur Kinkan，是新採摘的亞洲柑橘類水果金桔的閃耀、美味、和能量—它的皮,類似檸檬味的汁，果肉和酸味的新鮮。瀰漫著淡淡香氣，並輕拂肌膚，帶來非凡感官享受。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PUR MAGNOLIA 香水 75ml／NT$ 8,150

以明亮動人的木蘭為主調的 Pur Magnolia 香水，溫柔的氣息令人一試難忘！木蘭這次褪去以往的典雅浪漫，從樹上懸垂而下，清新鮮活，明亮動人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

百聞不膩、台灣女生最愛的香味，17款各品牌熱賣香水、香精推薦

專家最推薦、送男人這9款Jo Malone香水不會錯，讓另一半也迷上Jo Malone London！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

香氛, 優雅, 清新, 盛夏, 夏季香氛, 香水, VogueTaiwan
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