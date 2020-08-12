穿長袖去海邊也很可愛！小眾品牌泳衣大盤點　峇里島風、法式優雅通通有

實習記者蕭亭瑀 / 綜合報導

夏天進入後半段，隨著疫情逐漸在台灣穩定下來，許多人都紛紛安排了國內旅遊，其實台灣境內的許多旅遊景點都不比國外遜色，反而更有一番特色，像是暑假必去的墾丁、澎湖，或是近日一位難訂的龜山島牛奶湖帆船遊，都是假期首選。不過不論你是想去海邊走走，還是體驗看看SUP，絕對缺少不了一套漂亮又上鏡的泳裝！快來看看幾款不同樣式的泳衣和小眾品牌推薦，讓你不撞衫又能輕鬆駕馭起自己想要的風格，渡假美照拍不完。

▲夏天一定要往海邊跑。（圖／翻攝自peonyswimwear官網）

兩件式泳衣



可鹽可甜的兩件式泳衣！上衣跟下身可以混搭，讓泳衣可以穿出更多特色，也不一定要買整套，而相較於比基尼，這種兩件式泳衣的上衣通常布料也比較多、樣式也多變，適合想要小露性感的女孩們。

品牌推薦：Thaikila Swimwear



Thaikila的泳衣大部分都是素色和不過於花俏的設計，很適合喜歡大地色系以及簡約風的女孩們。品牌源自於峇里島，是個眾所皆知的旅遊勝地，所以品牌設計上也很有慢活、慵懶度假的感覺。



▲thaikila簡約大方的設計配上大地色系，隨便拍都很時尚。（圖/翻攝自品牌Instagram @thaikila）

比基尼泳衣



經典又性感的泳衣款式就不用贅述了吧！以下推薦幾款比基尼，讓你除了顯身材以外吸引更多眼球。

品牌推薦：Monday Swimwear



Monday Swimwear品牌概念如名，就是希望即使是俗稱的「Blue Monday」也可以換上他們家的泳裝，一掃週一不好的心情。特別值得一提的是，Monday Swimwear的泳裝從A-G罩杯都有，也有一系列適合大尺碼女孩的泳裝，讓所有身型的女孩，都可以很自信的找到屬於自己的泳衣，顏色上也比較多像螢光色這種較為鮮豔、狂野風格的款式，再次證明品牌想要大家穿上泳衣後，自信又吸引目光。

▲Monday Swimwear螢光設計搶眼，也是今年夏天流行色。（圖／翻攝自Instagram @mondayswimwear）

▲Monday Swimwear讓大尺碼女孩也有很多選擇。（圖/翻攝自品牌Instagram @mondayswimwear）

連身泳衣



害怕太性感的女生，比起布料少少的比基尼，可以放心的挑選連身泳衣，除了可以遮小肚子，更大大降低走光風險，也適合穿比基尼覺得彆扭的女孩們。



品牌推薦：Peony swimwear



獨立泳裝品牌Peony swimwear是家族品牌，專注於永續性（sustainability）的概念，從產品到包裝都可以看出品牌對環境保護的態度，樣式則偏偏法式風情，溫柔婉約，看起來清新又舒服。

▲peonyswimwear連身設計更顯優雅，也不怕穿幫。（圖／翻攝自品牌Instagram @peonyswimwear）

防曬型泳衣



許多怕曬的女孩們對海邊都是敬而遠之，可是近期流行的長袖泳衣，除了被稱為「防曬泳衣」外，又被稱為「水母衣」，適合浮潛以及防水母螫刺，也適合不想露出身材的女孩們。更推薦防曬泳衣的另一個原因，是每年約有4000至6000噸的防曬乳跟著去海邊戲水的遊客，流進了大海裡，造成大量珊瑚的白化現象，如果穿防曬泳衣，不僅可以保護自己也可以保護海洋生態，一舉兩得。



品牌推薦：Season's Bikini



Season's Bikini是台灣本土的品牌，除了樣式極多，相較於上面幾個國外品牌，更適合喜歡可愛和日韓風的女孩們，值得一提的是他們有非常多長袖型的泳裝，除了可以防曬也還能很有型的拍照，真的一舉兩得。



▲長袖泳衣也可以很性感可愛，風格多變的同時又能防曬，更能保護海洋生態，讓防曬乳不再流進大海裡。（圖／翻攝Season's Bikini官網）

夏天進入後半段了，希望大家都能安排出時間跟家人好友一起出遊留念，趕緊動手買起泳衣去度假吧！