包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！　夢幻紫丁香色今夏必買

▲FENDI 全新 California Sky系列絕美漸層「紫丁香BAGUETTE」開箱看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

一抹清新療癒的漸層色系絕對是消暑首選，FENDI 2020年早秋推出全新 California Sky系列，視覺藝術家 Joshua Vides在包款上裝點了天空中的迷幻色彩，再加上天藍色和紫藤色點綴，打造絕美「紫丁香BAGUETTE」，現在《ET FASHION》包．開箱就帶你仔細看！

▲FENDI 早秋California Sky系列與洛杉磯視覺藝術家 Joshua Vides 合作。（圖／品牌提供）

▲漸層Baguette手袋 NT$109,000 。（圖／翻攝自品牌官網）

FENDI 2020年早秋California Sky系列與洛杉磯視覺藝術家 Joshua Vides 合作，雖然疫情期間無法出去旅行，藝術家巧妙將天空中的迷幻色彩注入各式包款，暈染漸層色系由藍到紫展開，化作最美的藍天景色。像是品牌經典Baguette手袋，以灰色、粉紅色和紫丁香色漸層色調與浮雕FF主題圖案，無論是手感或是視覺上都十分療癒，最後不忘搭配FF鉤扣增添華麗氣息。且採正面翻蓋及磁扣設計，輕鬆開袋的同時方便取物，內襯隔層搭配拉鏈口袋和金屬製品，手袋搭配可拆卸的手把和肩帶，滿足手提、肩背或斜背的多重穿搭需求。

▲紫丁香色迷你款式Baguette手袋，容量其實很夠裝。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網）

除了柔和的漸層色系，迷你款式Baguette手袋，則以柔軟紫丁香色納帕小羊皮製成，少了藍天點綴的淺紫色仍是不顯枯燥，在同樣飾以浮雕FF主題圖案和FF鉤扣的裝點之下，搭配錬飾肩帶，更為小巧可一手掌握。當然，不光是Baguette手袋，品牌也在PEEKABOO、By The Way手袋等多個款式中加入了浪漫紫丁香色與漸層色，勢必成為今年的大勢色。

▲（依序）California Sky Peekaboo，NT$174,000 ；By The Way包 NT$71,000。（圖／翻攝自品牌官網）

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