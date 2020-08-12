木村拓哉《長假》重回螢幕！《求婚大作戰》、《零秒出手》八部經典日劇接棒登場

日劇迷有福了！八大電視繼與韓國OCN電視台跨國合作推出「OCN劇場」後，再推出日本富士電視台當年膾炙人口作品，包括木村拓哉的《長假》、《東京愛情故事》、《求婚大作戰》、《HERO》等日劇都將回歸電視螢幕，新垣結衣主演的《王牌大律師》也在其列。

陪伴六、七年級生長大的日劇再度回歸，八大戲劇台與富士電視台要讓台灣觀眾重溫過去的青春歲月，從8月16日開始，每週六、日晚間10點推出一系列經典日劇，睽違7年未再小螢幕的播出的《長假》打頭陣，觀眾將看到木村拓哉最具代表性的作品，此外，包括大家耳熟能詳的《東京愛情故事》、《求婚大作戰》、《HERO》、《王牌大律師》、《空中急診英雄》、《零秒出手》、《朝5晚9》等都將陸續登場，全部以原音日語播出，主題曲也原曲重現。

▲距今29年的日劇《東京愛情故事》，女主角鈴木保奈美是當年的女神（© GTV）

近期八大搶先曝光30秒經典日劇的形象預告，主打《長假》木村拓哉與山口智子的精采對戲，搭配主題曲久保田利伸演唱的〈LA LA LA LOVE SONG〉，勾起許多劇迷的美好回憶。

▲木村拓哉和山口智子演出的《長假》是不少日劇迷心中的最愛（© GTV）

台灣電視圈不少人當年就是看著這些日劇長大，例如以《16個夏天》入圍金鐘獎最佳編劇的杜政哲，就深受影響，他說，山下智久與長澤雅美演出的《求婚大作戰》，當年看戲時受到很大的衝擊，「當時『求婚』玩了一很棒的手法，每一集都回到過去、去改變一些事情，當時覺得很新鮮，我後來寫『16夏』有受到它一點點的影響。」他笑說，如果有機會能讓他重拍，《求婚大作戰》會是他的首選。

▲（左）堺雅人與女主角新垣結衣主演的《王牌大律師》喜劇推理劇情深受歡迎。（© GTV）

杜政哲特別提及「國民老婆」新垣結衣，尤其對她在《王牌大律師》印象深刻，她外表看似文靜嫻淑，表演卻又如此奔放，反差很大。而男演員最佩服的是木村拓哉，「他堅持某一種不同角色的英雄感，有不同路數的英雄感，完成偶像該有的樣子，到目前仍是帥氣的樣子超難得。」

▲編劇杜政哲表示，創作《16個夏天》劇本時受到《求婚大作戰》影響。（© GTV ）



※BY DANIEL KU

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