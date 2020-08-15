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謝欣穎每天喝「黑豆水」肚子零贅肉　3步驟做法公開比紅豆水還健康

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觀察謝欣穎Nikk Hsieh的Facebook和Instagram發現，這位看似很潮又反骨的女孩，其實也有注重養身健康的一面，不但時常分享運動流汗的美照，更有著喜愛下廚的居家性格。謝欣穎笑說：「因為之前長期拍戲，發現身體恢復的速度越來越慢，容易疲勞，睡個一個禮拜也睡不飽，才驚覺要開始從體內保養開始做起。」

問她飲食上有什麼轉變，其實規矩還不少，像是不喝飲料，除了咖啡以外，或是拿鐵不加糖。想吃什麼盡量自己煮，吃食物不要吃食品，但還是有點難，像甜不辣，還是會吃（笑）。也希望自己晚上8點過後不要吃東西，很餓的話，就吃堅果、腰果、杏仁、青豆…。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

謝欣穎認為，難得一餐要好好吃一下，就算自己煮也會煮的很認真，「像之前我想說晚上不要吃澱粉，那就吃溫沙拉好了，雞肉會先醃過，買些香料，迷迭香之類的，醃完再煎。」雖然想吃什麼就煮什麼，但每天有一樣會隨身攜帶並不停補充的則是「黑豆水」。

謝欣穎說：「黑豆水比紅豆水、薏仁水更加養生，代替水喝，有很多效果，排毒、增加新陳代謝、消水腫等等。」黑豆水的做法也很簡單：「先把黑豆放在平底鍋上煎，讓皮裂開後放涼。每天一兩匙，放進保溫壺裡加熱水，可續沖，一天約喝2000cc以上。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外，謝欣穎也很喜歡吃水果，但單吃水果也是有吃膩的一天，她建議大家可以試試水果優格，「把家裡現有的水果切成丁，放些原味麥片或是五穀雜糧、蔓越梅乾、葡萄乾…，最後再加上無糖優酪乳（也可用牛奶代替），如果還想要甜味再重一些可以再撒些黑糖粉也很好吃唷。」

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

謝欣穎, 零贅肉, 平坦小腹, 黑豆水, 瘦小腹, VogueTaiwan
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