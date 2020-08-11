又一亞裔女孩嫁入摩納哥皇室！校園戀情修成正果成傳奇王妃外孫媳婦

九〇後女孩Marie Chevallier是越南與法國混血兒、單親、不富裕但不放棄夢想的專業打工妹。一面讀書一面打工賺取學費和生活費，也從不隱諱自己不富裕的事實。她的樂觀和堅強讓王子Louis Ducruet也成為更好的男人，嫁入皇室成為傳奇王妃葛麗絲凱莉外孫媳婦。

歐洲王室史上第一位亞裔王妃是丹麥王子妃文雅麗（Alexandra Christina Manley），她出生於香港，有四分之一的中國血統，是一個獨立又優異的女性，曾擔任金融公司的副行政總裁。她和王子在商務宴會上一見鍾情，兩人談了不到半年的戀愛就結婚，婚後不僅投身慈善公益活動還學會了丹麥語。雖然後來與王子離婚，但她的優秀聰穎深獲婆婆----丹麥女王欣賞，特別冊封她為女伯爵，讓她貴族的身分，不至於再婚之後被剝奪。

她和王子生的孩子Nikolai William Alexander Frederik承繼了她的美貌，進入模特兒圈成為超模。

IG@H.H Prince Nikolai of Denmark

文雅麗認為「人生的這艘船，舵一定要掌握在自己手裡」，不管是結是離都是自己的人生，離開皇室後她再嫁，過得很開心。

IG@Marie Ducruet

而新近嫁入摩納哥皇室、成為葛麗絲凱莉外孫媳婦的Marie Chevallier是王子Louis Ducruet的大學同學，兩人是在Western Carolina University 留學時相遇。Marie出生於1993 年，在一個極為平凡普通的家庭長大。祖輩是越南後裔，移居法國多年。母親是越南裔、父親是法國人，但是不幸父親逝世得早，幾乎全靠媽媽一人負擔家計。

IG@Marie Ducruet

Marie為了減輕母親負擔，做過不少兼職，可以說是一名專業打工妹，從收銀員、售票員到教法文通通做過，絲毫不掩飾家庭不富裕的事實，這份坦然和自信反倒吸引了王子，而且什麼都難不倒她的堅毅和實幹能力，也跟王子形成互補。兩人在畢業後，一起前往法國進修管理學位，之後Marie跟著男友來到摩納哥，做了2 年的宴會策劃工作。

IG@Marie Ducruet

攜手一起異國求學、度過許多起起伏伏的時光，彼此的感情不但經得起考驗，也發現一個對的關係，是能手牽手讓彼此變成更好的人。最如電影的浪漫場景，應該是在酒店私人沙灘上，Louis王子穿著白色西裝單膝跪地向Marie 求婚，完全就是一個真實白馬王子的重現。

IG@Marie Ducruet

Marie不是典型的美女（有人形容她的長相，偏向西方人印象中的花木蘭），也沒有顯赫的家世。完全是個九〇後女孩堅強踏實地活著、不放棄夢想終於遇到王子的故事。

嫁入摩納哥皇室後她與貝妃Beatrice Borromeo成為姻親，一起出席國家活動。

Beatrice Borromeo也是在學校念書時認識了年下的王子Pierre ，再加上Marie，只能說摩納哥皇室現在修成正果的戀情都是從校園開始的，可別小看了校園戀情，而獨立自主的女性，無論嫁入或離開皇室（如文雅麗），人生都可以過得很輝煌。

IG@Marie Ducruet

Marie Chevallier在宴客時選擇看似長裙的褲裝，果然是九〇後女孩喜歡俐落不拘束的風格。

王子是營造浪漫高手，情人節不忘帶著家中寵物狗獻上滿滿的鮮花，只能說不管妳嫁得是不是王子，能在生活裡把你寵得像公主才是最重要的。

IG@Marie Ducruet

除了一起讀書、生活合拍，兩人都愛狗，目前和狗狗組成了幸福的一家三口。

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Ducruet（@marieducruet）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 26 日 上午 10:17 張貼

※BY SEPTEMBER LEU

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