你真的準備好了嗎？踏入婚姻前請先問自己這15個問題

或許現在的你正與某個人交往了一段時間，也正在考慮是否要邁向婚姻這一步，抑或思考著是否該認識新對象，種種的不確定正考驗著你的內心，確定婚姻本來就不是件簡單的事情，來確認以下這15個選項，審核自己內心是否已經準備好牽他的手往人生的下一步前進。

1. 真的接受有個另一半？

人與人相處有摩擦，總有些缺點是你期盼對方改變，但是每個人都是獨特的，你是否能夠接受他／她的缺點及獨特的個性？

2. 在這段關係裡是否真心地感到開心？

婚姻需要共享生活共享情緒，不只是能找到個讓你完整及讓你開心的人，如果與另一半相處讓你不能發自內心的感到愉悅，常常爭吵或是爭論，婚後是否會讓情況越演越烈呢？

3. 感覺被困住？

你是否將兩人關係看成生活的重心，或是你想要找到生活的出口，維持現狀是因為你還在觀察對方，投資時間在對方身上期待獲得回報

4. 這段關係是否平衡？

你認為你與另一半是否能在同種基準上對彼此誠實、互相關懷、支持與犧牲，只是你單方面付出，對方伸手等著接收，是不對等的。

5. 互相找到樂趣？

你曾看過夫妻相坐對面卻沉默用餐，失去對話交流，彷彿是逼迫他們一起走完人生的日子，一點也不有趣，想想你與另一半在一起時是否能找到生活的樂趣。

6. 你的另一半是個好的對象嗎？

是否你有徹底了解你的另一半，真正了解他的一切，你看到的他是否已經將全部的他展現在你面前？

7. 你真的能相信他／她嗎？

信任建築於親密的責任，但也容易因為輕易的信任而摧毀兩人關係，問問你自己，兩人的信任是否夠穩固，不需要過多的追問也能放心。

8. 你是他的另一半還是他的監護人？

因為愛所以你照顧著他，但當你覺得像是在扶養一個孩子時，關係就變調了，如果你總是要照料著他的一切，是否他缺的是個媽媽不是老婆？

9. 讓你變得更好或停滯？

你的另一半會鼓勵你成為更好的你嗎？ 他／她是否會因為你事業的成功而感到威脅or自卑，亦或當你停滯現狀時他／她反而會獲得安全感？

10. 你們是否朝同個人生目標前進？

許多情侶避談宗教信仰、婚姻、生子，因為他們覺得這些事情會順其自然，但是當面臨這些問題時，不同的見解與目標會打亂你們的腳步，開始意見分歧。

11. 他在你眼中有吸引力嗎？

生理的吸引力占據著兩人關係中重要的一部分，你是否能強迫自己與一個不吸引你但只是因為兩個人在一起覺得舒服、或許適合走入婚姻的對象結婚？當婚後與到其他對象，你是否會抱怨呢？

12. 他／她是否永遠支持你，當你的靠山？

有如結婚誓言，你／妳願意照顧她／他一輩子，不論生、老、病、死，都不離不棄嗎，結婚後要面對現實生活的柴米油鹽醬醋茶，你們是否能永遠支持著對方，當對方最堅強的後盾。

13. 你還會是你嗎？

相愛的關係是不需要遷就自己改變原本的自我，配合對方的興趣與喜好前，先問問自己是否真誠地願意這樣，還是你只是在強迫自己改變，失去了自己？

14. 我們能夠一起成長嗎？

身為人類，我們有權成長與發展，並創造完整的生活，你和另一半是否能在婚姻生活中不斷成長，一起學習並準備好面對人生不同階段。

15. 你的直覺！

問問自己，第一個直覺反應，你是否能與他／她邁入婚姻，如果有一秒的猶豫，就相信自己的直覺！

※BY YOYO SU

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