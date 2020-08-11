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20歲王俊凱戴鑽鍊放電　大一輪林柏宏靠貓熊珠寶減齡不服輸

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▲▼De Beers王俊凱 。（圖／公關照）

▲王俊凱全新EP《和你在一起》戴De Beers Talisman項鍊入鏡。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

過往男星登上大型頒獎典禮紅毯，才會以正裝搭配珠寶亮相，但現在20歲鮮肉男星當道的世代，戴珠寶拍形象照、出席活動、甚至是日常，穿戴珠寶已成習慣。大陸男星王俊凱拍攝所屬團體TFBOYS組合7周年全新EP《和你在一起》宣傳照，他便以白襯衫搭配De Beers經典的Talisman 18K白金鑽石原石圓牌項鍊，為斯文穿搭增添個性味道。

▲▼De Beers王俊凱 。（圖／公關照）▲▼De Beers王俊凱 。（圖／公關照）

▲王俊凱以白襯衫搭配De Beers 420,000元的18K白金鑽石原石圓牌項鍊。
 

各大品牌的經典珠寶，其實有不少適合男性佩戴的款式，王俊凱所戴的Talisman圓牌項鍊正是De Beers的標誌性設計，中央為褐色八面晶體鑽石原石，向外圈展開分別有46顆圓形明亮式鑽石、玫瑰式切割鑽石、白色與彩色鑽石原石，輔以鑿點金工鑲嵌工藝，是男、女皆能駕馭的款式。

▲▼Qeelin陳飛宇與林柏宏 。（圖／公關照）

▲男星陳飛宇為華人珠寶品牌Qeelin千禧大使，佩戴Wulu葫蘆系列珠寶拍形象照。（圖／Qeelin提供，以下同）

導演陳凱歌的20歲兒子陳飛宇也是時尚圈寵兒，近期成為華人珠寶品牌Qeelin千禧大使，佩戴Wulu葫蘆系列，示範年輕世代多層次的穿搭法；Qeelin另一招牌作為Bo Bo貓熊系列，32歲的林柏宏戴上超人造型貓熊鍊墜瞬間減齡，洋溢青春氣息，不比小一輪的大陸鮮肉男星遜色。

▲▼Qeelin陳飛宇與林柏宏 。（圖／公關照）

▲林柏宏佩戴Qeelin Wulu手環與Bo Bo超人貓熊吊墜，展現年輕氣息。

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關鍵字：

王俊凱, De Beers, 陳飛宇, 林柏宏, Qeelin
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