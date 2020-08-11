謝欣穎「臉太小」害曾敬驊好吃虧！LONGCHAMP「這款包」讓兩人都愛上

▲謝欣穎曝露有這項強迫症，曾敬驊自認感情上是務實派。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

女星謝欣穎今（11日）首次合體新生代鮮肉演員曾敬驊，一同出席LONGCHAMP冬季新品鑑賞會，謝欣穎因近期勤跑電影《怪胎》的宣傳，整個人瘦了一圈，兩人並肩站在一起讓曾敬驊大吃悶虧，不斷被攝影師提醒「收下巴」，令曾敬驊訪問時不禁向謝欣穎哀怨嘆：「怪你臉太小！」

▲謝欣穎、曾敬驊出席LONGCHAMP冬季鑑賞會。（圖／品牌提供）



謝欣穎今日首先以黑色皮革勁裝登場，搭配中性設計的蘇格蘭格紋印花腰包，展現酷帥性格；接著風格一轉，換上了象牙白色印花洋裝，搭配芥末黃色的漆皮高跟長靴，清新典雅又很有個性，謝欣穎也表示：「超喜歡這雙鞋！」趁工作的時候能穿點亮色系感覺很棒，連曾敬驊也讚不絕口。

▲謝欣穎今日以兩套風格迥異的服裝亮相。（圖／品牌提供）



曾敬驊則以簡約的黑、白穿搭為主，凸顯身上LONGCHAMP本季全新的Green District系列包款，「這是我第一次出席時尚活動。」曾敬驊坦言，甚至比演戲還緊張，不只是在拍照時不斷被提醒「下巴低一點」，介紹商品時手還忍不住發抖、不小心唸錯發音或說錯話，完全就是個可愛的大男孩，憨萌的舉動讓活動現場笑聲不斷。提到感情方面，曾敬驊坦言是個務實派，覺得平凡就是浪漫，不必按時程送禮，情人節最好是一起待在家中宅一整天最開心，並害羞承認看女生先看「腿」。

▲曾敬驊首次出席時尚場合活動略顯緊張。（圖／品牌提供）



LONGCHAMP於今年推出了全新的「Green District」系列，運用海洋廢料回收製成的尼龍材質為主要素材，其中這款藍色的蘇格蘭格紋印花包款同時吸住了謝欣穎和曾敬驊兩人的目光，像是謝欣穎就特別喜歡這款中性的腰包，男生、女生都可以駕馭；曾敬驊則是選擇了實用的雙肩背包款式，仔細看可以發現印花上頭印著「Loading」圈圈圖案的小細節，以此呼應此系列的永續概念，表示回收再利用這項環保理念正在進行中，是很有意義的小巧思。

▲謝欣穎與曾敬驊推薦七夕情人節包款。（圖／記者王則絲攝）



面對即將到來的七夕情人節，謝欣穎趁此機會為自己挑選了Roseau系列的「古粉色」包款當作禮物，曾敬驊則是推薦今天謝欣穎示範的柔粉色「Roseau Box」包款，與原先Roseau系列的粒面皮質不同，Roseau Box系列使用的是光亮的牛皮材質，「覺得女生背起來很優雅」，很適合作為情人節禮物。

▲Green District 系列腰包，素色NT＄7,100、藍色格紋NT＄7,900；藍色格紋雙肩背包，NT＄9,000。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

謝欣穎入手的第一個LONGCHAMP包是LGP LOGO系列的腰包，在挑選精品包包上，她認為第一要點肯定是看外型，第二點則是注重搭配性，因為工作的關係習慣帶很多東西在身上，所以最後一個重點是必須輕盈不沈重，而對於初嘗試入手精品的女孩們，謝欣穎則誠心建議，不要盲目追隨流行，畢竟是不便宜的投資，跟自己的風格能一致才是最重要的。

▲Roseau 系列古粉色購物袋，NT＄18,700、Roseau Box系列柔粉色斜背包，NT＄15,700。（圖／品牌提供）



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