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專家級「搞曖昧高手」星座Top 3！第三與平時老實印象反差大

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▲▼專家級「搞曖昧高手」星座Top 3。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

雖然曖昧是許多人戀情開花前必經過程，但有些「搞曖昧高手」並不是為了跟你在一起，有的只是喜歡享受「友達以上，戀人未滿」的好處，有的根本連不想面對明確關係。像是以下3個星座玩起曖昧遊戲堪稱專家級，如果是想認真談戀愛的人，碰到他們要小心別暈船。

▲▼專家級「搞曖昧高手」星座Top 3。（圖／翻攝unsplash）

Top 3：摩羯座

平常看起來沈穩老實的摩羯座，其實是深藏不露的曖昧高手。他們在面對曖昧時會秉持著「不主動但也不會拒絕、不承認也不負責」的原則，不論是魔羯男或魔羯女，在曖昧關係裡很看重對方的外型條件，也很喜歡和曖昧對象近距離接觸，甚至有肉體關係，而且可以同時跟好幾個對象曖昧，所以他們對於曖昧的接受程度和主動度都滿高的。

▲▼專家級「搞曖昧高手」星座Top 3。（圖／翻攝unsplash）

Top 2：天秤座

天秤座可以說是天生的「曖昧大師」，在別人眼中看起來他們非常擅長搞曖昧，但其實他們常是在無意中做了一些撩人行為，沒有意識到做這些動作就是在搞曖昧。所以有時候另一半發怒質問時，他們可能還會很理直氣壯的說自己跟對方只是朋友，因為天秤對於朋友和曖昧的界線根本就分不清楚，常把另一半氣得半死。

▲▼專家級「搞曖昧高手」星座Top 3。（圖／翻攝unsplash）

Top 1：雙魚座

雙魚座除了天性浪漫多情，他們在感情上也滿迷糊的，常常在自己還沒搞清楚的情況下就陷入曖昧關係。而且雙魚溫柔和善的性格，對周遭人都不會吝嗇展現自己體貼關懷，但同時他們也很感性，很容易會激起別人的同情心和保護欲，一來二往就會產生不少條「線」，而一旦他們發現自己無法在對象裡做出選擇，就會習慣用逃避來面對，繼續維持曖昧關係。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 愛情, 感情, 曖昧, 搞曖昧, 專家, 曖昧高手, 雙魚, 天秤, 摩羯
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