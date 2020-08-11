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睡不著有解！日本名醫教你「4個方式」輕鬆入眠又不累

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▲▼日本名醫教「4個方式」提升睡眠品質 。（圖／Unsplash）

▲研究顯示睡前90分鐘泡澡能提升睡眠品質。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

現代人生活忙碌、壓力破表，幾乎一半以上的人都有睡眠障礙，像是該睡時睡不著，睡醒卻更累等困擾。日本醫學節目請來史丹佛大學睡眠生物節律研究所所長西野精治醫師，分享提升睡眠品質的4個方法。

▲▼日本名醫教「4個方式」提升睡眠品質 。（圖／Unsplash）

白天多曬太陽

早上睡醒先將窗簾拉開，感受陽光，讓身體分辨早上和晚上不同狀態，幫助重新調節生理時鐘。多曬太陽、早起吃早餐等，將日常作息向前移，3周下來能調節睡眠，睡意也會跟著提早。

▲▼日本名醫教「4個方式」提升睡眠品質 。（圖／Unsplash）

白天冷水洗手、赤腳走路

醫師分享每天早上會用冷水洗手，並在家中赤腳走路，早上使手腳變冷能幫助刺激，幫助提振精神並趕走睡意，讓人更清醒。史丹佛大學曾找過一些有睡眠障礙民眾做過實驗，發現降低體內溫度比較容易入睡，換句話說要先將手腳變暖，散熱後身體才會隨之降溫。

▲▼日本名醫教「4個方式」提升睡眠品質 。（圖／Unsplash）

傍晚「輕運動」15分鐘

先前提過，身體降溫能增加睡意，建議在傍晚能夠做些輕量運動，像是散步15分鐘，這樣能使體溫上升，接著下降，這樣一來較能使身體進入休息狀態，幫助提升睡眠品質。不建議從事太興奮、激烈運動，過於刺激腦部會更難入睡。

▲▼日本名醫教「4個方式」提升睡眠品質 。（圖／Unsplash）

睡前1.5小時泡澡

睡前的泡澡或是泡腳對睡眠相當重要，經研究顯示，在攝氏 40 度的溫水泡澡 15 分鐘，深層體溫會提高約 0.5 度。泡澡會使深層體溫上升，要下降到原來溫度需要90分鐘，甚至會降到更低，更靠近皮膚溫度。也就是說睡前90分鐘泡澡，能使身體內外溫度接近，能睡得更深沉。

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關鍵字：

睡眠, 醫師, 失眠
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