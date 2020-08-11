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裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫

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▲▼《三十而已》小三「5招」擒人夫 。（圖／翻攝《三十而已》官微、張月官微）

▲清純大眼加上綁著馬尾，完全是小三的最佳無辜人設。（圖／翻攝自《三十而已》、張月官微、電視劇截圖，以下同）

編輯 / Lily

陸劇《三十而已》劇情引共鳴，其中勾搭顧佳老公的小三林有有，讓人恨得牙癢癢，雖說最終正宮手撕小三讓人看得過癮，但劇中林有有可說是演活了無辜小三，裝清純、捧人夫、給安慰樣樣來，招數完全做好做滿，姊妹們絕對要防範！

1.誇獎灌迷湯

男生最喜歡人家捧，有時老婆的忠言逆耳，反而想往外求安慰。劇中的小三有著清純無害外表，初次見面就投其所好狂讚對方有才華，成功灌迷湯，秉持著嘴甜、時刻投射著崇拜眼神，便是拉近距離的第一步。

▲▼《三十而已》小三「5招」擒人夫 。（圖／翻攝《三十而已》官微、張月官微）

2.不經意的身體接觸

高段的小三就是不經意製造獨處機會，劇中林有有甚至硬要吃一口對方雪糕，間接接吻讓男生有遐想，和對方有意無意的身體接觸，完全是高規的心理攻防戰。

▲▼《三十而已》小三「5招」擒人夫 。（圖／翻攝《三十而已》官微、張月官微）

3. 讓對方時常想起她

假借名義送給對方小東西，讓對方只要看到就會想起他，三不五時傳自拍照，分享自己的動態讓對方知道，藉故勾起男方的好奇心。

4.給男人絕大的包容

夫妻總會遇到意見不一致，或需要磨合之處，劇中小心抬高自己，給男人絕大包容，讓對方感受她是最了解自己的人。劇中老婆不讓老公吃晚餐擔心他的身體健康，小三倒是天天拍晚餐照分享，甚至直言可以陪他一起吃晚餐。

▲▼《三十而已》小三「5招」擒人夫 。（圖／翻攝《三十而已》官微、張月官微）

5.讓正宮發現自己的存在

小三在攻陷男主角之後，絕對不甘心繼續維持現狀，決心要男主角和老婆離婚，希望得到踏實的愛情。在被男主角拒絕後，開始設計各種蛛絲馬跡，讓正宮發現她的存在，對方想要分手卻還要死纏爛打，讓人完全不敢恭維。

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關鍵字：

小三, 三十而已, 婚姻, 出軌
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