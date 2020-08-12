不當按摩反而會下垂！皮膚科醫師分享7個「抗老保養真心話」

▲不想皺紋、鬆弛早現身？快跟著專業醫師建議做好抗老保養。(圖／翻攝IG@sjkuksee、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

每個愛美女生都怕老，尤其是皺紋、鬆弛一現身更是讓人如臨大敵，所以一定要趁早學會有效的抗老保養！日本雜誌就找來多個皮膚科醫師針對抗老保養提出建議，從清潔、防護到保養全都有，快來看看以下7件事你知道幾個？

1.每天都要做好防曬



每天都要擦防曬，做好紫外線防護，而且紫外線會被地面反射，所以就算是出門會撐傘的人，也一定要擦防曬。

▲摩擦很傷肌膚，卸妝或保養時可盡量少用化妝棉。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

2.少用化妝棉摩擦臉



摩擦是好肌膚的大敵，不管是卸妝清潔或擦保養品時，都盡量不要太常使用化妝棉摩擦臉，這樣容易刺激皮膚，其實很不好。

3.乾紋和皺紋的保養是不同的



「乾燥細紋保養」和「改善皺紋保養」是不一樣的，想改善乾燥產生的細紋，使用保濕產品就可以，但想改善皺紋、紋路，就需要使用有添加抗皺成分的保養品，才會有效。

4.不一定要更換保養品



不一定要隨著年齡增長就改變保養方法或護膚品，現在很多保養品都是兼具保濕、抗老或美白等功能，所以主要還是依照個人肌膚狀況來看，如果目前的保養品（包含面膜、眼膜等）使用起來夠滋潤、皮膚都很穩定，就沒必要更換。

▲洗臉的水溫過高、水流過強都會造成肌膚負擔。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



5.留意洗臉的水溫和水壓



洗臉水溫很重要，要用比體溫略低的「無感水溫」洗臉，且不要再淋浴時順便洗臉，淋浴時的水流衝擊力容易刺激肌膚、造成負擔，導致鬆弛、早衰等情形發生。

▲泡澡可促進循環，幫助改善睡眠和肌膚。(圖／翻攝IG@ponysmakeup）



6.養成泡澡習慣



每天用40度左右的水溫泡澡15分鐘，幫助促進血液循環，可以改善睡眠品質，還能擁有好肌膚。

7.不當按摩反而會下垂



粗暴、不適當的按摩會刺激、鬆弛肌膚，反而會使肌膚下垂，按摩時過度摩擦還可能會引發斑點，不要為了想讓臉部緊緻就自己亂按，但在塗抹保養品時以輕柔的點壓方式幫助保養品吸收是可以的。

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