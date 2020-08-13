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海鮮、牛排吃到撐1085元！新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝

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▲Her新板希爾頓。（圖／Her）

▲台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅市集周末自助午晚餐單人券（電子票券），原價1298元，特價1085元。點我購買。

編輯／Iliad

每逢假日想大吃一頓紓壓，順道逛街購物，位於新北市板橋區中心的五星級台北新板希爾頓酒店的Market Flavor悅市集自助餐，正符合上述需求，因為飯店鄰近購物、娛樂商業區與萬坪公園，享受美食前後都能盡情逛街，重點是在悅.市集能品嚐到豐富異國美食，網友攻略重點都鎖定生魚片海鮮區。

▲▼ Her餐券 。（圖／公關照）

▲▼ Her餐券 。（圖／公關照）

▲一踏入Market Flavor悅市集餐廳立刻感受到五星級飯店精緻舒適的空間。

台北新板希爾頓酒店佔盡地利之便，附近的高速鐵路、火車、地鐵和客運總站，無論是新北市民、外縣市遊客都能輕鬆抵達，到飯店內的悅市集自助餐享受美食。一踏入餐廳就能感受到五星級飯店精緻舒適的空間，緊接著味蕾展開「環球旅行」，從中式餐點、海鮮專區、義大利麵、現切牛排到甜點應有盡有，令人食指大動。

▲Her新板希爾頓。（圖／Her）

▲Her新板希爾頓。（圖／Her）

▲Her新板希爾頓。（圖／Her）

▲Market Flavor悅.市集自助餐提供豐富異國美食，令人食指大動。

但不少人考量周末星級飯店的自助餐價格較高而卻步，購物網站Her和她聽見大眾的心聲，特別推出台北新板希爾頓酒店Market Flavorr悅.市集周末自助午晚餐單人券(電子票券)，原價1298元，特價1085元且不另加收服務費，誘饕客衝一波了。

▲Her新板希爾頓。（圖／Her）

▲台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅市集周末自助午晚餐單人券（電子票券），原價1298元，特價1085元。點我購買。

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關鍵字：

Her, Her和她, 台北新板希爾頓酒店, Market Flavor, 悅市集
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