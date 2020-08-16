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當戀愛演變成4種「錯誤模式」　也許你該考慮放手

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@couple

大家都知道，兩個人交往在過了熱戀期之後，才是真正的考驗，先前蒙蔽雙眼的粉紅泡泡，將一一被戳破，而許多人卻誤以為「容忍」是經營感情應該要「付出」的，但是長久下來並不會快樂，若是發現與另一半之間出現以下4種相處模式，或許就該認真思考下一步。

▲錯誤感情模式 。（圖／翻攝自IG）

＃習慣看臉色，無法表達自己的想法

想讓對方開心、不想惹他生氣、想要讓他做想做的事，一切都是因為求好心切，但如果做得太過頭，不只可能養大對方的胃口，也使得自己顯得卑微，變成每天看對方的臉色在過日子，久而久之連自己的想法是什麼都想不出來了，長期來看是令人非常疲憊的。

▲錯誤感情模式 。（圖／翻攝自IG）

＃無心攻擊、消遣

雖然情侶之間有著彼此的小把柄，互虧互鬧有時是挺有趣的，但是如果以對方的缺點時常拿出來笑話，然後說自己是「無心的」、「開玩笑的」當作擋箭牌，別忘了「無心往往才是最傷人」，尤其是有關外表的部分，不斷的被另一半攻擊，是誰都承受不住，也不應該去承受的。

＃互不信任

健康的感情必須建立在互相信任上，該給彼此的安全感應該要給，但是也要好好審視自己缺乏的「安全感」是否越界而成為了「不信任」。

▲錯誤感情模式 。（圖／翻攝自IG）

＃硬是湊合而成的關係

有些人的感情可能是因為外界壓力湊合而成，同儕簇擁、家長媒合、朋友介紹下半推半就⋯⋯雖然一開始看似互有好感，便抱持著試一試的心態開始談感情，這樣的關係要走得長久，運氣的成分就佔得更多了，因為起初便不夠了解對方，而後幻想破滅的情況則可能會更加劇。

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關鍵字：

愛情, 感情, 模式, 錯誤
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