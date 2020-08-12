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Kiehl's金盞花爆水霜下殺6.8折！網狂推混合肌救星　舒緩、保濕力超強

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▲Her契爾氏爆水霜。（圖／Her、IG zzzung2、Kiehlskorea_）

▲水凝霜在夏季很萬用，是混油肌和痘痘肌最愛。（圖／翻攝自IG/kiehlskorea、zzzung2_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫不斷飆高的夏季是混油肌的惡夢，T字大出油但兩頰卻好乾，如何挑選不黏膩的保濕產品可是大學問。肌膚擦不住乳霜，不妨試試水凝霜吧！水凝霜質地清爽不黏膩，幫助強效保濕補水，炎熱夏季的必備保養就是它！

有神奇爆水霜之稱的Kiehl’s金盞花精萃亮采水凝霜，以獨家科技將金盞花修護成分完美封存，在肌膚上一抹立即爆水，瞬間釋放高濃度精萃，保濕同時舒緩調理肌膚，肌膚保水度提升，自然水嫩又透亮，也不怕突如其來的敏感來搗亂，水凝霜中更添加維他命原 B5，還能夠達到深層保濕效果、溫和且不添加酒精成分，敏感肌也適用。

▲Her契爾氏爆水霜。（圖／Her、IG zzzung2、Kiehlskorea_）

▲▲Kiehl's 金盞花精萃亮采水凝霜，100ml，原價3,300元，特價2,250元。點我購買。

夏季保養首重輕盈，清爽水凝霜在夏季使用非常舒爽，水凝霜除了可當作一般保濕保養，更可當作睡前晚安凍膜，早晨妝前的保濕前導也OK，能幫助後續底妝更為服貼，完全不用擔心會起屑。

對混合、油性肌膚來說，水凝霜的保水力綽綽有餘，但若你為乾性肌，擔心水凝霜保濕效能不夠力，建議可以重複疊擦在在意的眼周、嘴角等部位，做重點式加強，若是真的在意乾燥問題，最後步驟建議用保濕乳霜幫助鎖水。

▲Her契爾氏爆水霜。（圖／Her、IG zzzung2、Kiehlskorea_）

▲Kiehl's 金盞花精萃亮采水凝霜，100ml，原價3,300元，特價2,250元。點我購買。

▲Her契爾氏金盞花化妝水。（圖／her）

▲搭配金盞花妝水使用，保養效果更顯著。 Kiehl's 契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml，原價2,390元，特價1,850元。點我購買。

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爆水霜, 金盞花, 保濕, 金盞花精萃亮采水凝霜, Her, Her和她
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